Energiewende zu Hause: Deutsche Umwelthilfe verlost bundesweit Balkonkraftwerke und drängt auf Bürokratieabbau bei Anbringung und Inbetriebnahme

Deutsche Postcode Lotterie unterstützt die Initiative und Verlosung

DUH-Initiative informiert über Potenziale von Stecker-Solargeräten für den Balkon, je nach Ausrichtung und Anstellwinkel können durch die Nutzung pro Haushalt jährlich zwischen 100 und 200 Euro gespart werden

DUH fordert von der Bundesregierung verbraucherfreundlichere Rahmenbedingungen für Anschaffung, Anbringung und Nutzung

Unter www.duh.de/balkonkraftwerke/gewinnspiel können Verbraucherinnen und Verbraucher an der Verlosung von 10 Balkonkraftwerke teilnehmen

Der Einsatz der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für die Energiewende zu Hause geht in die nächste Runde - mit einer großen Informationskampagne und einschließlich einer Balkonkraftwerk-Verlosung. Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise und der fatalen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien wichtiger denn je. Mit einem Balkonkraftwerk kann fast jeder Haushalt unkompliziert zum Solarstromerzeuger werden und seinen Klima-Fußabdruck senken. Um das Potenzial voll auszuschöpfen, fordert die DUH von der Bundesregierung sofortige Maßnahmen zum Bürokratieabbau bei der Anbringung und Nutzung von Balkonkraftwerken. Dafür braucht es unter anderem eine Vereinfachung bei der Zustimmung von Vermieterinnen und Vermietern, die Zulassung der Schuko-Steckdose als Einspeisesteckdose, übergangsweise die Duldung rückwärtsdrehender Zähler sowie eine vereinfachte Anmeldung ausschließlich bei der Bundesnetzagentur.

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Balkonkraftwerke sind das fehlende Puzzlestück, um die Energiewende endlich in die Köpfe und Wohnzimmer in ganz Deutschland zu bringen. Doch viele Mieterinnen und Mieter kennen diese einfache Möglichkeit der Energiegewinnung noch nicht oder hadern mit der Anschaffung. Genau hier setzt unsere Initiative an, die dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird. Denn obwohl die Installation fast in jedem Haushalt unkompliziert möglich wäre und bereits drei Bundesländer Balkonkraftwerke finanziell fördern, gibt es immer noch viel zu viele bürokratischen Hürden - sei es die komplizierte Anmeldung beim Netzbetreiber, die Frage zur Einspeisesteckdose oder die Zustimmung von Vermietenden. Wir werden uns auf allen Ebenen für die Beseitigung aller bürokratischen Hürden einsetzen und fordern von der Bundesregierung, rasch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Verbraucherinnen und Verbrauchern die Inbetriebnahme nicht länger erschwert wird."

Um schon jetzt Unsicherheiten zur Anschaffung eines Balkonkraftwerks abzubauen, verlost die DUH ab sofort zehn Balkonkraftwerke. Alle Verbraucherinnen und Verbraucher sind aufgerufen, unter www.duh.de/balkonkraftwerke/gewinnspiel mitzumachen. Die Stecker-Solargeräte können nicht nur auf dem Balkon, sondern auch auf der Terrasse, dem Dach oder einer Freifläche angebracht werden. Je nach Ausrichtung und Anstellwinkel können dadurch pro Haushalt jährlich bei aktuellen Strompreisen zwischen 100 und 200 Euro gespart werden.

Auch in ihren eigenen Räumen stellt die DUH Balkonkraftwerke auf und dokumentiert mit Video-Tutorials den Aufbau. Unterstützt wird sie dabei von YouTuber Dr. Andreas Schmitz, der sich gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe für Vereinfachungen und Entbürokratisierung von Balkonkraftwerken einsetzt.

Weiterhin plant die DUH eine enge Kooperation mit kommunalen Wohnungsbauunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie sollen in den kommenden Monaten viele weitere Balkonkraftwerke in Wohnquartieren verteilt werden.

Förderhinweis:

Das Klimaschutzprojekt "Solarenergie für den Balkon" wird ermöglicht dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie.

Links:

Zur Verlosung: www.duh.de/balkonkraftwerke/gewinnspiel

Mehr zu Balkonkraftwerken: www.duh.de/balkonkraftwerke

