SYNERGIE Personal Deutschland GmbH

Thomas Schenk wird CEO bei SYNERGIE Deutschland

Thomas Schenk übernimmt das Ruder beim Personaldienstleister Synergie und will das Unternehmen in die Zukunft führen

Karlsruhe (ots)

Nach dem Zusammenwachsen mit der ehemaligen Runtime Gruppe ist Synergie mit einem dichten Netz an Niederlassungen bundesweit präsent. Neben Zeitarbeit und Personalvermittlung gehören auch Master Vendor, On-Site Management, EU-Recruitment und die Vermittlung internationaler Studenten für saisonale Einsätze zum Dienstleistungsportfolio. Als Generalist unterstützt Synergie Unternehmen aller Branchen bei deren Personalsuche. In den Bereichen Aero, Care, Automotive, Logistik und Call Center sind zusätzlich sektorale Teams mit branchenspezifischer Expertise mit der Fachkräftevermittlung befasst.

Neues Top Management

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 wurde Thomas Schenk in die Geschäftsführung berufen, die er nun in der neu geschaffenen Funktion als CEO anführt. Ihm zur Seite stehen die Geschäftsführer Bastian Woeste (Operatives Management) und David Beier (Vertrieb und Business Development) sowie CFO Helge Schaare. Gemeinsam will das Top Management von Synergie in Deutschland die Marktposition festigen und verbessern.

Schenk erklärt: "Der Markt für Zeitarbeit und Personaldienstleistungen befindet sich aktuell in einer herausfordernden Phase. Der Gesamtmarkt hat sich in den vergangenen Jahren rückläufig entwickelt. Gleichzeitig fragen die Kunden diversifizierte Dienstleistungen und ein umfangreiches Leistungsportfolio nach. Genau in diesem Bereich sehe ich Synergie besonders gut aufgestellt. Das Unternehmen ist Teil eines starken, internationalen Konzerns und gleichzeitig mit seinen über 50 Niederlassungen in Deutschland sehr nahe bei den Kunden und den Bewerbermärkten. Diese Voraussetzungen wollen wir nutzen, um das Unternehmen in Zukunft auszubauen, zu vergrößern und weiterzuentwickeln."

Thomas Schenk hat die Personaldienstleistung von der Pike auf gelernt. Als Niederlassungsleiter begann die Branchenkarriere des ehemaligen Berufssoldaten im operativen Geschäft der Zeitarbeit. Später verbrachte er einige Jahre in der IT-Industrie, insbesondere in führenden Positionen bei Microsoft Deutschland und Fujitsu, bevor er in die Personaldienstleistung zurückkehrte. In führenden Positionen bei Kelly Services, House of HR und I.K. Hofmann konnte Schenk Erfolge erzielen und internationale Erfahrungen sammeln.

Internationale Vernetzung als Marktvorteil

Teil einer internationalen Unternehmensgruppe zu sein, sieht Thomas Schenk als Marktvorteil. "Die Internationalisierung des Arbeitsmarktes hat im vergangenen Jahrzehnt enorm an Dynamik gewonnen. Ein starkes Partnernetz in Europa und weltweit ist für unsere Leistungsfähigkeit und damit auch für unsere Kunden ein enormer Pluspunkt. In Europa ist Synergie schon heute als fünftgrößter Personaldienstleister ein Branchenschwergewicht. Gemeinsam mit meinen Kollegen im Management, aber auch den erfahrenen Teams in unseren Niederlassungen und Projekten, möchte wir unsere Marktposition auch in Deutschland weiter verbessern."

Original-Content von: SYNERGIE Personal Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell