SYNERGIE Personal Deutschland GmbH

Aus Runtime wird Synergie Personal

Der Personaldienstleister Runtime firmiert als Mitglied der internationalen Synergie-Gruppe unter neuem Namen

Karlsruhe (ots)

Die Runtime Group firmiert mit ihren Tochtergesellschaften seit dem 1. Mai 2024 unter dem Namen SYNERGIE Personal. Diese Umbenennung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, um den Kunden noch besser gerecht zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für Personaldienstleistungen zu stärken.

Bereits im Frühjahr 2023 wurden die Runtime Group sowie die Tochtergesellschaften Runtime Personal GmbH, Runtime GmbH und DG Timework GmbH Teil der SYNERGIE-Gruppe, einem der führenden Personaldienstleister in Europa. Seither wurde gemeinsam an der Zusammenführung der Runtime Group mit der 1977 gegründeten SYNERGIE Personal Deutschland GmbH gearbeitet, um die vorhandenen Expertisen und Ressourcen bestmöglich zu einen.

Breites Portfolio an Dienstleistungen

Die SYNERGIE Personal Solutions GmbH wird gemeinsam mit der SYNERGIE Personal Deutschland GmbH ein breites Spektrum an Personaldienstleistungen anbieten, darunter Zeitarbeit, Personalvermittlung, OnSite Management und Master Vendoring. Die Vernetzung innerhalb der internationalen Unternehmensgruppe ermöglicht es ihnen, auf ein umfangreiches Netzwerk in der grenzüberschreitenden Rekrutierung und langjährige Erfahrung in der Betreuung von Großkunden zurückzugreifen. Besondere sektorale Expertise ist in den Branchen Luftfahrt, Automotive, Kraftwerksrückbau, Medizin und Logistik vorhanden.

Mit einem kombinierten Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro und einem flächendeckenden Niederlassungsnetz mit mehr als 50 Standorten wird SYNERGIE Personal zu einem bedeutenden Akteur im deutschen Personaldienstleistungssektor. Durch die Zusammenführung der Ressourcen und Kompetenzen beider Unternehmen wird ein noch breiteres Leistungsspektrum angeboten, um individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

An der Spitze der deutschen Gesellschaften von SYNERGIE stehen gemeinsam die Geschäftsführer der bisherigen Einzelgesellschaften von SYNERGIE und Runtime: Nicole Munk, Bastian Woeste, David Beier und Victorien Vaney.

"Wir sind begeistert, diesen wichtigen Schritt in unserer Unternehmensentwicklung bekannt zu geben", sagte Bastian Woeste, Geschäftsführer der SYNERGIE Personal Solutions GmbH. "Unsere Kunden können von einer noch größeren Auswahl an erstklassigen Personaldienstleistungen profitieren, die durch die Zusammenführung unserer Niederlassungsnetze ermöglicht wird." "Durch die Synergieeffekte, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben, sind wir optimal positioniert, um unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten und ihre Geschäftserfolge zu unterstützen", ergänzt Nicole Munk, Geschäftsführerin der SYNERGIE Personal Deutschland GmbH. "Dies verleiht uns, aber auch unseren Beschäftigten und Kunden, in diesen herausfordernden Zeiten eine besondere Sicherheit."

SYNERGIE Personal steht weiterhin für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Das Unternehmen zielt weiter darauf, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen und langfristige Partnerschaften aufzubauen, die auf Vertrauen und gegenseitigem Erfolg basieren.

