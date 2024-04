TitanSafe Schließfachanlagen GmbH

Attraktive Anleihe für Investoren

TitanSafe bietet 11 Prozent Kupon plus Bonusverzinsung

Bild-Infos

Download

Taufkirchen (ots)

In Schließfächern werden Wertgegenstände sicher aufbewahrt - doch wertvoll muss nicht nur der Inhalt sein: Die hochsicheren und mit modernster Technologie ausgestatteten Schließfachanlagen der TitanSafe Schließfachanlagen GmbH stellen nicht nur eine sichere Aufbewahrungslösung dar, sondern bieten auch eine äußerst attraktive Möglichkeit für Investoren, ihr Kapital gewinnbringend anzulegen.

Mit dem Rückgang von Bankfilialen steigt die Nachfrage nach unabhängigen Schließfachanlagen. Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH erkennt diese Marktlücke und nutzt sie, um Standorte schließender Filialen zu übernehmen und innovative 24/7 Schließfachanlagen zu installieren. Damit können Privatkunden und Unternehmen ihre Wertsachen auch in Zukunft sicher verwahren.

Um dieses ambitionierte Vorhaben zu realisieren, bietet TitanSafe Privatanlegern eine äußerst attraktive Anleihe an: bis zu 999 Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennwert von je 1.000 Euro. Diese Anleihe bietet eine Rendite von 11 Prozent, die jährlich am 29. April ausgezahlt wird, bei einer Laufzeit von sechs Jahren. Außerdem erhalten Investoren ein Disagio von 5 Prozent auf ihre Investition sowie eine Stückzinsbefreiung. Zusätzlich zahlt die Titansafe eine Bonusverzinsung in Höhe von 0,25 Prozent pro Jahr und Standort, die am Ende der Laufzeit ausbezahlt wird - geplant sind mindestens acht Standorte.

Die Emittentin plant bei erfolgreicher Platzierung eine Erhöhung des Gesamtvolumens der Anleihe auf EUR 15 Mio. Es ist geplant, diese dann im Freiverkehr an einer deutschen Börse zu handeln.

Ein weiterer überzeugender Aspekt für potenzielle Investoren ist, dass weder Einstiegs-, Ausstiegs- oder Transaktionskosten noch Verwaltungsgebühren anfallen. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass Anlegerinnen und Anleger mit den Schuldverschreibungen keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte bei der TitanSafe Schließfachanlagen GmbH erhalten.

Über die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH:

Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH ist ein im März 2024 gegründetes Unternehmen, das sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schließfachlösungen zu werden.

Ein Basisinformationsblatt für die Anleihe der TitanSafe Schließfachanlagen GmbH wurde veröffentlicht und kann kostenlos unter https://titansafe.de/#investorrelations heruntergeladen werden. Der Erwerb der Anleihe ist mit Risiken verbunden, die zu einem Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können.

Original-Content von: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH, übermittelt durch news aktuell