NRW.Mobidrom GmbH

Offizieller Start der MOBIDROM Datenplattform in Düsseldorf

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer nimmt Plattform der Landesagentur für Mobilitätsdaten NRW.Mobidrom GmbH in Betrieb

Alle wichtigen Mobilitätsdaten in Nordrhein-Westfalen laufen ab jetzt an einer zentralen Stelle zusammen und werden einfacher nutzbar gemacht

Wirtschaft, Logistik und Reisende profitieren von besseren Informationen und innovativen Mobilitätslösungen

Nordrhein-Westfalen ist nach Baden-Württemberg das zweite Bundesland, das über eine zentrale Plattform für Mobilitätsdaten verfügt

Nordrhein-Westfalen macht einen entscheidenden Schritt in Richtung intelligenter und nachhaltiger Mobilität: Heute hat Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW, die neue zentrale Plattform der Landesagentur für Mobilitätsdaten NRW.Mobidrom GmbH in Betrieb genommen.

Daten sind ein wertvoller Schatz. Denn sie erleichtern unseren Alltag, wenn sie gebündelt und sinnvoll miteinander verknüpft sind. Wir können aus Daten Wissen generieren. Die Datenplattform der Landesagentur für Mobilitätsdaten NRW.Mobidrom GmbH ist als ein offenes und diskriminierungsfreies System konzipiert, das auch mit anderen Systemen, Geräten oder Software kommunizieren kann. Das ermöglicht es, vielfältige Mobilitätsdaten an einer Stelle zu bündeln, weiterzugeben und in Mehrwerte für Wirtschaft, Logistik und Bürgerinnen und Bürger zu verwandeln.

Wir brauchen diese Daten auch, damit Künstliche Intelligenz lernen kann. Denn erst dann wird sie in die Lage versetzt, uns in verschiedenen Bereichen der Mobilität zu unterstützen: beispielsweise in der Planung von Infrastruktur, in der Lenkung von Verkehr auf Straßen und Schienen und in der Fahrgastinformation.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer macht sich für den praktischen Nutzen von Daten und KI im Verkehr stark: "Mit der Datenplattform in unserer Landesagentur für Mobilitätsdaten NRW.Mobidrom schaffen wir die digitale Grundlage für den vernetzten Verkehr der Zukunft. Die Bündelung und Vernetzung von Daten ist eine wesentliche Voraussetzung für innovative, KI-gestützte Lösungen. Wirtschaft, Logistik und Bürgerinnen und Bürger im Land profitieren künftig von besseren Informationen in der Mobilitätsplanung und intelligenteren Verkehrsangeboten. Und das in Echtzeit", betonte Oliver Krischer bei der Eröffnung.

Eine Plattform für alle Mobilitätsdaten

Die MOBIDROM Datenplattform ist das zentrale System des Landes, das NRW-weit alle wichtigen Mobilitätsdaten zusammenträgt, bündelt und einfach verfügbar macht - von Fahrplan- und Echtzeitdaten des Öffentlichen Verkehrs bis hin zu Angaben zur Barrierefreiheit, Parkplatzkapazitäten, Angeboten für Sharing-Fahrzeuge sowie Baustellen- und Staumeldungen in der Stadt und den Autobahnen. Alles, was die Logistik, Dienstleistungen und Reisende brauchen.

Kommunen, Verkehrsunternehmen, private Anbieter, Wirtschaft und andere Organisationen können Daten unkompliziert auf die Plattform einspeisen. Gleichzeitig stehen die gebündelten Daten zur Weiterverwendung kostenfrei bereit, beispielsweise für Mobilitäts-Apps, Web-Portale, künftige KI-gestützte Mobilitätsdienste sowie für die kommunale Verkehrsplanung und -steuerung.

Dr. Jochen Harding, Geschäftsführer der NRW.Mobidrom GmbH, präsentierte vor Ort die Funktionsweise der Plattform und unterstrich die Mehrwerte für Datengeber und Datennehmer: "Kommunen und Mobilitätsanbieter profitieren von der verbesserten Sichtbarkeit ihrer Daten und Angebote. Für Güter- und Logistikverkehr und Reisende bieten sich neue Planungsmöglichkeiten. Datennutzende erhalten gebündelte Datensätze von einem zentralen Ansprechpartner - kostenfrei, rechtssicher und qualitätsgesichert." Als erste Anwender vor Ort berichteten Vertreter aus Dortmund, Essen und Witten sowie vom Leihroller-Anbieter Lime, wie eine Zusammenarbeit praktisch aussieht.

"Aktuell werden zahlreiche weitere Datenquellen angebunden. Parallel wird die Plattform bereits weiterentwickelt, insbesondere mit Blick auf die zukünftige Unterstützung des hochautomatisierten Fahrens. Ziel der Landesagentur für Mobilitätsdaten ist es, Mobilität in NRW vollständig datenbasiert planbar und nutzbar zu machen - im Ballungsraum genauso wie auf dem Land", erläutert Dr. Harding.

Konkreter Nutzen für Wirtschaft, Logistik und Bürgerinnen und Bürger

Auch für die Wirtschaft sind diese Daten interessant - insbesondere für den Wirtschaftsverkehr und Lieferdienste. Je mehr und besser Echtzeitdaten zur Auslastung von Straßen und Baustellen vorliegen, desto besser können Betriebe ihre Transporte organisieren oder beispielsweise Pflegedienste die Reihenfolge zur Betreuung von Menschen planen.

Die NRW.Mobidrom GmbH liefert zudem die technische Basis für eine neue Generation von Mobilitätslösungen. Dazu zählen beispielsweise KI-Anwendungen, die Verkehrsströme auf unseren Straßen oder Fahrgastströme in Echtzeit analysieren. Damit ist es möglich, automatisierte Empfehlungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Fahrzeugen auszusprechen oder automatisiert Routen vorzuschlagen.

Die Plattform ist hierfür offen angelegt und schafft mit der Bereitstellung umfassender und qualitativ hochwertiger Daten die Grundlage dafür, dass z. B. auch Start-ups innovative Services für ihre Kunden entwickeln können.

Minister Krischer betonte zum Abschluss: "Mit der Landesagentur für Mobilitätsdaten - MOBIDROM - setzen wir in NRW ein klares Zeichen: Wir vernetzen, vereinfachen und modernisieren Mobilität - und zwar so, dass alle davon profitieren. Wir sind zusammen mit Baden-Württemberg das zweite Bundesland, das über eine solche zentrale Einrichtung verfügt. Darauf sind wir stolz!"

Hintergrund:

Die MOBIDROM Datenplattform ist die zentrale Anlaufstelle für Mobilitätsdaten in NRW. Über die Datenplattform werden Mobilitätsdaten verkehrsträgerübergreifend aufbereitet, gebündelt und diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt. Sie ermöglicht dabei eine einfache und rechtssichere Bereitstellung, Nutzung und Vernetzung von Mobilitätsdaten. Drittanbieter, etwa private und öffentliche Unternehmen oder Kommunen, können qualitätsgesicherte Daten kostenlos in ihre eigenen Angebote (etwa Apps oder Web-Portale) für die Endkundinnen und Endkunden einfließen lassen. Bürgerinnen und Bürger profitieren so von einer besseren Transparenz und können ihre Mobilität effizienter und nachhaltiger gestalten. Gleichzeitig bildet die Datenplattform das Fundament für innovative, KI-gestützte Mobilitätslösungen in Nordrhein-Westfalen.

Die NRW.Mobidrom GmbH - kurz MOBIDROM - ist die Landesagentur für Mobilitätsdaten. Zentrale Unternehmensaufgabe ist die NRW-weite Aufbereitung, Bündelung und Bereitstellung von Mobilitätsdaten über die MOBIDROM Datenplattform. Kommunen und Unternehmen profitieren von einer einfachen Übermittlung und Nutzung qualitätsgesicherter Daten. Zudem betreibt und entwickelt das Unternehmen Verkehr.NRW weiter - ein Verkehrsportal mit Echtzeitdaten für die Reiseplanung mit Bus und Bahn, Fahrrad oder Auto. Für Geschäftskunden entstehen parallel die MOBIDROM Routing Services: Über eine einfache Schnittstelle lassen sich verkehrsträgerübergreifend Routenberechnungen für die Nutzung in eigenen Auskunftssystemen einbinden. Seit Anfang 2025 erweitert das webbasierte Portal SEVAS die MOBIDROM-Produktfamilie mit speziellen Daten für eine stadtverträgliche Steuerung des Lkw-Verkehrs.

Original-Content von: NRW.Mobidrom GmbH, übermittelt durch news aktuell