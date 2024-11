NRW.Mobidrom GmbH

Mobidrom bindet Taxistände aus NRW-Kommunen ein

Düsseldorf /Köln (ots)

Neues Feature auf Verkehr.NRW: NRW-Taxibranche und Mobidrom kooperieren

Verkehrsportal integriert offene Taxidaten

Mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln einfach reisen

Die NRW.Mobidrom GmbH, Betreiber des Verkehrsportals Verkehr.NRW, kooperiert mit der Taxibranche in NRW. Ab sofort sind Taxistände von ausgewählten Städten in Nordrhein-Westfalen auf dem Mobilitätsportal Verkehr.NRW sichtbar. Dazu zählen Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Herne. Die verwendeten Daten stammen sowohl aus offenen Datenquellen der Städte als auch aus der Mobilithek, der Mobilitätsdatenplattform des Bundes.

"Verkehr.NRW bietet mit der Darstellung unserer Taxistände auf der Karte einen echten Mehrwert als Alleinstellungsmerkmal. Ich bin sehr froh, dass die beiden maßgeblichen Verbände des Taxigewerbes in NRW gemeinsam mit dem Mobidrom die Mobilität für die Menschen in unserem Land besser und einfacher machen konnten," sagt Sascha Waltemate, Geschäftsführer des Verbands des privaten gewerblichen Straßenpersonenverkehrs Nordrhein-Westfalen (VSPV e.V.), anlässlich der Taximesse in Köln. "Ich freue mich, dass die Europäische Taximesse den Rahmen stellen konnte, in dem die wichtige Integration der Taxistände als wesentlicher Mobilitätsbaustein auf Verkehr NRW erfolgen, vorgestellt werden konnte," betont Dr. Michael Stehr, Geschäftsführer der Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen (FPN e.V.).

Die neue Funktion unterstützt Reisende bei der Planung im Vorfeld und vor Ort dabei, schnell die nächste Taxistation zu finden - ein praktischer Baustein, um den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr weiter zu verbessern und die sogenannte "letzte Meile" im Reiseverlauf einfach zu gestalten. Dr. Jochen Harding, Geschäftsführer der NRW.Mobidrom GmbH, betont die Bedeutung der neuen Funktion: "Mit unserem Datenangebot wollen wir Reisende unterstützen, die im Laufe ihrer Reise verschiedene Transportmittel kombinieren. Taxis sind dabei ein unverzichtbares Bindeglied, vor allem im Zusammenspiel mit Bus und Bahn." Stehr und Waltemate betonen gemeinsam: "Die Zusammenarbeit von Mobidrom, FPN und VSPV betrachten wir als zukunftsweisend."

Das Verkehrsportal Verkehr.NRW stellt bereits heute umfassende und gebündelte Verkehrsinformationen für den öffentlichen Nahverkehr, Radverkehr und Autofahrer zur Verfügung. Zusätzlich bietet es einen Routing Service für die Kombination von ÖPNV und Rad, der optimale Reiseketten anzeigt. Mit der Einbindung der Taxistände erweitert Verkehr.NRW das Angebot. Die NRW.Mobidrom GmbH hat den Betrieb des Portals vom Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen übernommen und setzt verstärkt auf nutzerorientierte, unabhängige und regionale Services.

Allgemeiner Hintergrund

Das Verkehrsportal Verkehr.NRW richtet sich sowohl an private User und öffentliche Mobilitätsanbieter als auch an Kommunen und für Studienzwecke an Forschende. Das Informationsangebot zu Taxiständen wird schrittweise wird um Datensätze aus weiteren Kommunen und um weitere Attribute wie etwa die Anzahl an Stellplätzen ausgebaut. Es ist geplant, diese Daten in der Mobidrom Datenplattform zusammenzuführen. Künftig werden so Daten auf für andere Anwendungen nutzbar sein. Durch die zentrale Bereitstellung und eine visualisierte Darstellung der Mobilitätsdaten profitieren Mobilitätsanbieter von gesteigerter Sichtbarkeit und einfacher Vernetzung ihrer Angebote. Kommunen wiederum können Informationen über Verkehrsangebote und die Live-Verkehrssituation im eigenen Stadtgebiet und dem Umland leicht einbinden.

Das Mobidrom bietet dabei technische Unterstützung, um Mobilitäts- und Umweltziele effizient zu erreichen und verwaltungsinterne Aufwände zu senken.

Mit der Verknüpfung offener Mobilitätsdaten strebt das Mobidrom langfristig eine bessere Nutzbarkeit öffentlicher Mobilitätsangebote an - ein entscheidender Schritt hin zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung in NRW.

Über Verkehr.NRW:

Verkehr.NRW ist das von der NRW.Mobidrom GmbH betriebene Verkehrsportal und bietet umfassende Reiseinformationen sowie Echtzeitdaten zur aktuellen Verkehrslage. Zu den wichtigsten Features zählen eine interaktive Echtzeitkarte mit der aktuellen Verkehrslage und kurzfristigen Prognosen für Deutschland und die Beneluxländer, der Benzin-Preisvergleich mit den günstigsten Tankstellen, Parkplatzinformationen, ein integrierter Routing-Service für die Planung von Fahrten mit Auto, ÖPNV und Fahrrad inklusive intermodaler Optionen sowie eine Übersicht über ÖPNV-Haltestellen mit Live-Daten zu Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie Aushangfahrplänen. Das Portal stellt alle Verkehrsmittel gleichberechtigt nebeneinander, ist kostenlos, werbefrei, steht als Smartphone App zur Verfügung und wird von mehr als drei Millionen Nutzern monatlich genutzt.

Weitere Informationen: www.verkehr.nrw

Über die NRW.Mobidrom GmbH

Die NRW.Mobidrom GmbH ist eine hundertprozentige IT-Gesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie fungiert seit der Gründung im Juli 2023 als Ansprechpartner und Umsetzungseinheit für digitalisierte und vernetzte Mobilität. Zentrale Aufgabe des Mobidroms ist die flächendeckende, verkehrsträgerübergreifende und diskriminierungsfreie Bereitstellung von Mobilitätsdaten. Für diesen Zweck wird die Mobidrom Datenplattform ab 2025 bereitstehen. Parallel entstehen die Mobidrom Routing Services, über die Geschäftskunden künftig verkehrsträgerübergreifende Verbindungen über eine Schnittstelle abfragen und die Ergebnisse in ihre eigenen Auskunftssysteme integrieren können. Bereits heute betreibt das Unternehmen das Verkehrsportal Verkehr NRW, über das Echtzeitdaten zur aktuellen Verkehrslage für Reisende zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen: www.mobidrom.nrw

Original-Content von: NRW.Mobidrom GmbH, übermittelt durch news aktuell