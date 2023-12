WELT Nachrichtensender

WELT TALK am Mittwoch, 13. Dezember, um 15.15 Uhr

Das Finanzchaos der Ampel-Koalition: Stürzt die deutsche Wirtschaft ab?

Berlin (ots)

Es geht um 60 Milliarden Euro: Ursprünglich zur Bewältigung der Corona-Krise für den Bundeshaushalt 2021 genehmigt, widmete die Ampel-Regierung die Gelder für ihren Klima- und Transformationsfonds um - und riss damit ihre Finanzplanung ins Chaos.

Nach einer Klage der Unionsparteien erklärte das Bundesverfassungsgericht die Zweckentfremdung des Geldes für nichtig, das Manöver der Ampel scheiterte an der Verfassung. Nun klafft ein Loch von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt - Geld, das längst eingeplant, vielen versprochen war.

Die deutsche Wirtschaft, noch eine der leistungsstärksten weltweit, erlebt erneut einen Rückschlag dramatischen Ausmaßes. Wie lange kann sie noch standhalten? Droht die deutsche Wirtschaft abzustürzen? Kann Deutschland sich angesichts der schwierigen Lage seinen teuren Sozialstaat noch leisten? Und wer soll diesen fortan finanzieren?

Über diese und weitere Fragen zum deutschen Finanzchaos diskutieren am Mittwoch, den 13. Dezember, um 15.15 Uhr mit WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der Generalsekretär der Freien Demokraten, Bijan Djir-Sarai, sowie Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, und Verena Pausder, Vorsitzende des Deutschen Startup-Verbandes.

Der WELT TALK zum Finanzchaos der Ampel, am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, um 15.15 Uhr und in der Wiederholung um 18.30 Uhr auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek & TV-App.

Original-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuell