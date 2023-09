WELT Nachrichtensender

WELT TALK am Mittwoch, 27. September, um 15.45 Uhr mit Lars Klingbeil (SPD), Friedrich Merz (CDU), Janina Mütze (Civey) und Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen)

Am morgigen Mittwoch, den 27. September ab 15.45 Uhr, diskutiert WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard im "WELT TALK" mit den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Friedrich Merz (CDU) und Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Janina Mütze, Gründerin des Meinungsforschungsinstituts Civey, zum Thema "Deutschland in der Flüchtlingskrise".

Folgende Fragen werden im Mittelpunkt der Sendung stehen: Ist Deutschland angesichts des Flüchtlingszustroms am Limit? Brauchen wir ein neues Asylrecht? Entscheidet die Migrationsfrage die Wahlen in Bayern und Hessen?

WELT TALK live am Mittwoch, 27. September, 15.45 Uhr im Livestream auf WELT.de, in der Mediathek, auf YouTube und in der WELT Nachrichtensender TV-App. Eine Wiederholung läuft um 20.05 Uhr.

