Bundeskanzler Olaf Scholz im "WELT TALK Spezial" mit TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard zum G20-Gipfel in Neu-Delhi

Sonntag, 10. September, um 12.00 Uhr auf WELT TV

Berlin (ots)

Bundeskanzler Olaf Scholz zieht am Sonntag um 12.00 Uhr im "WELT TALK Spezial" Bilanz zum G20-Gipfel in Neu-Delhi.

Im Interview mit WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard stellt sich der Bundeskanzler Fragen zu Verlauf und Ergebnissen des diesjährigen Treffens.

Die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer tagen vom 9. bis 10. September in Neu-Delhi. Neben Themen wie dem Klimawandel oder sauberer Energie legt das Gastgeberland Indien den Fokus auf eine gerechtere Verteilung von Wirtschaftswachstum weltweit.

Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse auf Deutschland und Europa? Wie blickt die Welt auf den geschwächten Wirtschaftsstandort Deutschland? Und wie positionieren sich die G20-Staaten gegenüber Russland und seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine?

"WELT TALK Spezial" mit Olaf Scholz am Sonntag, 10. September 2023, um 12.00 Uhr auf WELT Nachrichtensender, im Livestream auf WELT.de und im Anschluss in der Mediathek & TV-App.

Außerdem: Das große Kanzlerinterview mit Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld in der WELT AM SONNTAG Jubiläumsausgabe am 16. & 17. September 2023.

