WELTN24 GmbH mit zwei Nominierungen beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Die WELTN24 GmbH freut sich über zwei Nominierungen beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis: In der Kategorie "Beste Information" sind WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard und Chefmoderatorin Tatjana Ohm stellvertretend für die Redaktion für ihre Nachrichtenberichterstattung nominiert. Außerdem ist die zu WELTN24 gehörende Tochtergesellschaft MAZ & More für die Produktion des Sat.1-Frühstücksfernsehens in der Kategorie "Infotainment" nominiert.

Frank Hoffmann, Geschäftsführer der WELTN24 GmbH: "Gleich zwei Nominierungen für unsere Programme - das ist eine großartige Bestätigung für das beeindruckende Engagement unserer Teams. Die Kolleginnen und Kollegen von WELT TV und MAZ&More leisten täglich sehr viel, um das Publikum zu informieren und zu unterhalten."

Jan Philipp Burgard, WELT TV-Chefredakteur: "Wir bei WELT TV freuen uns riesig über die Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis. Wir empfinden dies als große Anerkennung unserer täglichen journalistischen Arbeit. Mit unserem vergleichsweise kleinen Team gehen wir jeden Tag an unsere Grenzen. Mancher von uns riskiert sogar sein Leben, um schnell, verlässlich und glaubwürdig über die Themen zu berichten, die Deutschland und die Welt bewegen."

Im vergangenen Jahr war WELT-Chefreporter Steffen Schwarzkopf in der Kategorie "Beste persönliche Leistung Information" nominiert. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 zur Würdigung hervorragender Leistungen im Bereich Fernsehen vergeben.

