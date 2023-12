Paul Janke bei "Stars in der Manege" am Dienstag in SAT.1 und auf Joyn

SAT.1

"Ich bin einfach zu schwer, um oben zu sein." Paul Janke hält lieber am Boden die Stellung, wenn er am Dienstag bei "Stars in der Manege" in SAT.1 mit professionellen Artisten die Handvoltige präsentiert - Akrobatik, bei der ein Artist vom Partner in die Luft geworfen und wieder gefangen wird. Den ehemaligen Bachelor reizen Herausforderungen jeglicher Art. Doch trotz sportlicher Statur bringt ihn der Zirkus an seine Grenzen, denn "ich beanspruche ganz andere Muskelgruppen", erklärt Paul. Nach den Proben zieht er ein erstes Fazit: "Wenn ich nicht richtig aufpasse und die Jungs einfach wegschmeiße, dann fallen sie halt auf die Nase". Wird Paul mit seiner Nummer begeistern oder fällt er auf die Nase?

"Stars in der Manege" am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

