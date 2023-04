Mut:Republik

Düzen Tekkal gründet Organisations- und Personalberatung

Mut:Republik: Inklusion und Diversität gibt es nur, wenn Teilhabe ernst gemeint ist

Berlin (ots)

Die Mission: Veränderung durch Teilhabe für eine inklusive Gesellschaft

Der Fokus: Wertebasierte Beratung rückt Teilhabe in den Mittelpunkt von Organisations- und Personalentwicklung

Empowerment: Erst Teilhabe ermöglicht Inklusion und Diversität in Unternehmen und Organisationen

- "Kommt, wir bauen ein neues Land!" - Die Herausforderungen unserer Gesellschaft spiegeln sich heute in der Arbeitswelt wider: ob geopolitische Spannungen, Klimawandel, eine alternde Gesellschaft oder der Fachkräftemangel - von uns allen werden immer neue Antworten auf sich zuspitzende Probleme verlangt. Doch neue Ansätze entspringen nicht aus dem Status Quo, sie erfordern neue Ideen, alternative Denkweisen und kreative Einfälle. Dieser Perspektivenreichtum ist vorhanden, wenn eines gelingt: die Teilhabe aller Menschen, Fachkräfte und Talente mit ihren unterschiedlichen Lebenswegen und Hintergründen. Denn nur durch solche Vielfalt und echte Inklusion kann sich ein Unternehmen heutigen Herausforderungen stellen. Hier setzt Mut:Republik mit ihrem wertebasierten Beratungsansatz im Bereich Organisations- und Personalentwicklung an. Sie bietet strategische Beratung zu den Themen Vielfalt im Recruiting, Culture Change und People Engagement rundum Diversity, Equity & Inclusion (DEI) sowie Change-Kommunikation und wirksame Positionierung an. Dabei setzt Mut:Republik auf eine menschenzentrierte Vorgehensweise, kombiniert mit einer umsetzungsgetriebenen Ergebnis-Mentalität. Konkret heißt das: Veränderung passiert durch Teilhabe und diese liegt jedem Ansatz zugrunde.

Gegründet von der erfahrenen Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal und ihren Mitgründer:innen Juri Schnöller und Nikolina Romana Milunovic, berät Mut:Republik das C-Level von Unternehmen und entwickelt mit diesen Lösungen, um eine inklusive und vielfältige Arbeitskultur zu fördern, die das Beste in jede:r innerhalb und außerhalb der Organisation ermöglicht.

Durch die Verbindung von Werten mit Wirkung und Teilhabe möchte das Team die Grundlage für nachhaltigen Erfolg schaffen. Düzen Tekkal, dazu: "Diejenigen, die unsere Gesellschaft prägen, sind von Mut, Optimismus, Leidenschaft und einer klaren Vision für eine bessere Zukunft erfüllt. Nur wenn wir Menschen bei jeder Veränderung in den Fokus rücken und die Stimmen derjenigen stärken, die lange Zeit ungehört blieben, schaffen wir langfristigen positiven Wandel für alle."

Über Mut:Republik:

Mut:Republik ist eine wertebasierte Organisations- und Personalberatung für Veränderung durch Teilhabe. Gegründet wurde das Unternehmen von eine der bekanntesten Streiterinnen für Menschenrechte in Deutschland, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und Journalistin, Düzen Tekkal, gemeinsam mit Nikolina Romana Milunovic und Juri Schnöller. Durch ihre Expertise in den Bereichen Vielfalt, Inklusion und strategische Kommunikation unterstützt Mut:Republik ihre Klient:innen dabei, nachhaltige und wirksame Veränderungen zu gestalten, die auf starken Werten und sozialer Teilhabe basieren.

Original-Content von: Mut:Republik, übermittelt durch news aktuell