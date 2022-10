Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA ENYAQ RS iV: nachhaltiger Topsportler

Mladá Boleslav

› Zwei Motoren, 220 kW(1) Systemleistung und Allradantrieb sorgen für ein dynamisches Fahrverhalten

› Hervorragende Aerodynamik und eine hohe Energieeffizienz ermöglichen über 500 Kilometer(2) Reichweite im WLTP-Zyklus

› Emotionales Design mit RS-typischen Details und geräumiges Interieur

Mit dem ENYAQ RS iV ergänzt ŠKODA AUTO seine RS-Familie um ein weiteres rein batterieelektrisches Modell. In der Topversion des SUV setzt der tschechische Automobilhersteller ebenso wie im ENYAQ COUPÉ RS iV auf zwei Motoren mit einer Systemleistung von insgesamt 220 kW(1) und Allradantrieb. Dank eines hervorragenden Luftwiderstandsbeiwerts von cw 0,265 liegt die Reichweite des ENYAQ RS iV im WLTP-Zyklus bei mehr als 500 Kilometer(2).

Mehr Informationen sowie Bildmaterial zum ŠKODA ENYAQ RS iV stehen als Pressemappe sowie auf der Modellseite auf www.skoda-media.de bereit.

(1) Elektrische Maximalleistung 220 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, die für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie Außentemperatur, Temperatur, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen Batterieladezustand > 88 %. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80 % für die Batterie einzustellen (vor z. B. Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).

(2) alle Angaben vorläufig

