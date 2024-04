NRW.Mobidrom GmbH

Verkehr.NRW baut Service über Landesgrenzen aus: Rheinland-Pfalz miteinbezogen

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Mehr Daten zur Verkehrslage sowie zu Baustellen und Umleitungen

Zusätzliche Information durch integriertes Routing-Feature

Verkehr.NRW, das führende Verkehrsportal für Nordrhein-Westfalen, integriert ab sofort Verkehrsdaten aus Rheinland-Pfalz. Diese Erweiterung umfasst neben Meldungen zur Verkehrslage sowie aktuellen und geplanten Baustellen auch Informationen zu Umleitungen. Das ermöglicht Reisenden und Pendlern, passende Wegeketten zu bilden, Staus zu vermeiden oder von vornherein einfach auf Bus und Bahn zu setzen.

Reiseverkehr stoppt nicht an der Landesgrenze: Die neu hinzugekommen Daten bieten einen guten Überblick über die Verkehrslage in beiden Bundesländern. Mit dem Zuwachs an Daten erhalten Nutzende mehr Informationen über die aktuelle Verkehrssituation in Rheinland-Pfalz. Außerdem können auch die Routing-Funktionen für dieses Bundesland besser genutzt werden. Die neuen Daten ermöglichen, sich frühzeitig über besonders belastete Teilabschnitte zu informieren, Routen effizient zu planen und Reisewege optimal zu wählen. Perspektivisch sollen intermodale Reiseempfehlungen generiert werden. So können Engstellen durch unterschiedliche Verkehrsmittel umgangen werden.

"Mit der Erweiterung der Verkehrsdaten fokussieren wir aktuell die benachbarten Regionen rund um Nordrhein-Westfalen. Dazu schauen wir nun auf weitere Bundesländer, die Niederlande und Belgien. Wir möchten auf Verkehr.NRW grenzüberschreitende Informationen anbieten - für Reisen mit dem ÖPNV, dem Fahrrad, Sharing-Optionen oder dem Individualverkehr", sagt Dr. Johannes Götz, Product Owner für Verkehr.NRW beim Mobidrom.

Verkehr.NRW bietet schon länger Echtzeitdaten zur aktuellen Verkehrslage sowie Verkehrsprognosen an. Die Daten umfassen u.a. schon heute deutschlandweite Informationen zu verkehrsrelevanten Ereignissen der Nationalen Meldestelle der Polizei (etwa Falschfahrer, ungesicherte Unfallstellen, Glätte). Die Integration von Daten aus Rheinland-Pfalz steigert den praktischen Nutzenden des Portals und bietet hier eine verlässliche Informationsquelle für Mobilität über Landesgrenzen hinaus.

Über Verkehr.NRW:

Verkehr.NRW ist das von der NRW.Mobidrom GmbH betriebene Verkehrsportal und bietet umfassende Reiseinformationen sowie Echtzeitdaten zur aktuellen Verkehrslage. Zu den wichtigsten Features zählen eine interaktive Echtzeitkarte mit der aktuellen Verkehrslage und kurzfristigen Prognosen für Deutschland und die Beneluxländer, der Benzin-Preisvergleich mit den günstigsten Tankstellen, Parkplatzinformationen, ein integrierter Routing-Service für die Planung von Fahrten mit Auto, ÖPNV und Fahrrad inklusive intermodaler Optionen sowie eine Übersicht über ÖPNV-Haltestellen mit Live-Daten zu Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie Aushangfahrplänen. Das Portal stellt alle Verkehrsmittel gleichberechtigt nebeneinander, ist kostenlos, werbefrei, steht als Smartphone App zur Verfügung und wird von mehr als drei Millionen Nutzern monatlich genutzt. Weitere Informationen: www.verkehr.nrw

Über die NRW.Mobidrom GmbH

Die NRW.Mobidrom GmbH ist eine hundertprozentige IT-Gesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie fungiert seit der Gründung im Juli 2023 als Ansprechpartner und Umsetzungseinheit für digitalisierte und vernetzte Mobilität. Zentrale Aufgabe des Mobidroms ist die flächendeckende, verkehrsträgerübergreifende und diskriminierungsfreie Bereitstellung von Mobilitätsdaten. Für diesen Zweck wird die Mobidrom Datenplattform ab 2025 bereitstehen. Parallel entstehen die Mobidrom Routing Services, über die Geschäftskunden künftig verkehrsträgerübergreifende Verbindungen über eine Schnittstelle abfragen und die Ergebnisse in ihre eigenen Auskunftssysteme integrieren können. Bereits heute betreibt das Unternehmen das Verkehrsportal Verkehr NRW, über das Echtzeitdaten zur aktuellen Verkehrslage für Reisende zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen: www.mobidrom.nrw

Original-Content von: NRW.Mobidrom GmbH, übermittelt durch news aktuell