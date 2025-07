BMW Bank GmbH

BMW Bank optimiert Marketingstrategie mit neuem Storytelling-Format und Relaunch des Partnermagazins

Die BMW Bank verstärkt den Dialog mit ihren Kundinnen und Kunden sowie der BMW Handelsorganisation durch prominente Gesichter, die im neuen multimedialen Storytelling-Format "road.stories" sowie dem modernisierten Partnermagazin "THE DRIVE" erscheinen.

Sowohl in den "road.stories" als auch in "THE DRIVE" spielen die BMW Drivers Club Champs eine zentrale Rolle. Als Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter gehen sie mit dem Auto auf Reisen. Ihre Erlebnisse werden für die Kundinnen und Kunden sowie die Handelsorganisation erlebbar gemacht. Zu den BMW Drivers Club Champs gehören die Biathletin und zweifache Olympiasiegerin Magdalena Neuner, der Bestseller-Autor Wladimir Kaminer sowie der Spitzenkoch Andreas Schweiger.

"Mit unserer erweiterten Marketingstrategie wollen wir die BMW Bank emotional aufladen und nahbarer machen. Dabei setzen wir auf Menschen, die seit langem der Marke BMW nahestehen. Somit können wir die Werte von BMW für unsere Kundinnen und Kunden besonders authentisch vermitteln", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der BMW Bank.

Der entwickelte Content entstand in Zusammenarbeit mit dem Mediahouse ramp.space, das zudem die "road.stories"-Folgen und das Magazin "THE DRIVE" produziert. ramp.space ist in der Automobil- und Luxusbranche durch die Magazine ramp und rampstyle bekannt.

Storytelling-Format "road.stories" schon zweifach ausgezeichnet

Bereits vor rund einem Jahr führte die BMW Bank das Storytelling-Format "road.stories" ein. Im Fokus stehen die Events des BMW Drivers Club*, der seit mehr als zehn Jahren die Marke BMW für die Kundinnen und Kunden der BMW Bank durch Veranstaltungen erlebbar macht. Mit den "road.stories" transportiert die BMW Bank diese Erlebniswelten nun auch in die sozialen Medien. Dadurch lassen wir durch die Kommunikation all unsere Kundinnen und Kunden sowie Fans am BMW Drivers Club teilhaben.

Die BMW Drivers Club Champs begeben sich regelmäßig auf eine facettenreiche Spurensuche. Unterwegs treffen sie auf inspirierende Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Kultur, Motorsport sowie Kulinarik, und geben dabei exklusive, hautnahe Einblicke in die Welt von BMW. Im Mittelpunkt stehen dabei stets die Freude am Fahren und das Fahrzeug als Symbol für Entdeckungsdrang und persönliche Freiheit. So schafft die BMW Bank mit "road.stories" ein emotional anregendes, multimediales Erlebnis, das die Sichtbarkeit der Marke erhöht.

Bereits die erste Folge des Formats wurde ausgezeichnet: Bei den renommierten ASTRID Awards 2025 erhielt die Episode "BMW Art Car" die Goldmedaille in der Kategorie "Video/DVD, Online & USB: Event Video". In der Kategorie "Special Projects: Social Media Campaign" wurde auch das Gesamtformat mit Gold ausgezeichnet.

Partnermagazin "THE DRIVE" um digitale Ausgabe ergänzt

Ein weiterer Baustein der neuen Marketingstrategie ist das überarbeitete Konzept des Partnermagazins der BMW Bank "THE DRIVE". Im Zuge des Relaunches wird das Printprodukt nun um eine digitale Ausgabe ergänzt. Diese vermittelt online die BMW Markenwerte mit zusätzlichen Bewegtbildbeiträgen auf informative, authentische und unterhaltsame Weise. Mit seinem modernen, bildgeprägten Auftritt fügt sich das Magazin in die übergreifende Strategie der BMW Bank ein und trägt damit zu einer ganzheitlich-multimedialen Kommunikation bei. Auf diese Weise stärkt die BMW Bank die Kommunikation mit ihren Partnern in der Handelsorganisation.

"THE DRIVE" bietet einen vielseitigen Mix aus Infotainment, Interviews und Hintergrundberichten. Das erneuerte Magazin spiegelt den Premiumanspruch von BMW wider, die hochwertige Printausgabe ergänzt die zentrale Händlerplattform "allstarlounge". Damit ist eine gezielte, ganzheitliche Ansprache auf allen relevanten Kanälen möglich. In der Berichterstattung des Magazins finden sich auch die BMW Drivers Club Champs und ihre persönlichen Erlebnisse wieder.

Das neue Konzept von "THE DRIVE" konnte bereits die Jurys zweier renommierter Awards überzeugen: "THE DRIVE #16" erhielt bei den MERCURY Awards 2024/25 in der Kategorie "Custom Publications - Business-to-Business: Automotive" eine Bronzemedaille. "THE DRIVE #17", die zweite Ausgabe nach der strategischen Neuausrichtung, wurde bei den ASTRID Awards 2025 in der Kategorie "Magazines: Business-to-Business" ebenfalls mit Bronze ausgezeichnet.

*Über den BMW Drivers Club der BMW Bank

Der BMW Drivers Club bietet seinen Mitgliedern exklusive Erlebnisse und Vorteile. Kundinnen und Kunden der BMW Bank haben mit ihrer Mitgliedschaft die Chance, begehrte Plätze für Veranstaltungen wie die BMW Bank Classic Rallye oder Tickets für Events wie das Profigolfturnier BMW International Open zu erhalten. Außerdem bietet der BMW Drivers Club zahlreiche finanzielle und Lifestyle-orientierte Vorteile, darunter die BMW Card von American Express mit attraktiven Konditionen und Rabatten bei der Automiete oder beim Tanken. Die Events und Vorteile stärken die Bindung der Mitglieder an BMW sowie die BMW Bank und festigen die Verankerung der Marken im Premiumsegment.

Die BMW Bank.

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten. Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW- und MINI-Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

