BMW Bank GmbH

Komplett-Paket für die E-Mobilität: Servicepaket "Wartung & Reparatur" jetzt im Leasing auch für vollelektrische Gebrauchtfahrzeuge verfügbar

München (ots)

Ab dem 1. Juli 2025 erweitert die BMW Bank ihr Dienstleistungsangebot und bietet das beliebte Servicepaket "Wartung & Reparatur" erstmals auch für geleaste vollelektrische Gebrauchtfahrzeuge an. Das Angebot richtet sich an private und gewerbliche Kunden mit einem Leasingvertrag für Modelle von BMW oder MINI aus der BMW Premium Selection oder dem MINI NEXT Programm. Im Leistungsumfang für elektrische Fahrzeuge enthalten sind unter anderem der Austausch elektronischer Steuergeräte, Services an Fahrwerk, Elektronik, Klimaanlage, Bremsanlage, Getriebe und Kühlsystem sowie die Hauptuntersuchung (TÜV/DEKRA). Auch der Austausch von Mikrofiltern, Wischerblättern und Bremsflüssigkeit ist integriert, ebenso wie Services an werkseitigen Sonderausstattungen. Damit wird das Paket zu einem echten Rundum-sorglos-Angebot: Kunden müssen sich künftig nur noch um das Laden ihrer Autos kümmern.

Bewährter Service, bewährte Vorteile

Das BMW Leasing Upgrade "Wartung & Reparatur" steht seit Jahren für maximale Transparenz, finanzielle Planungssicherheit und Komfort. Kunden profitieren von einer individuell berechneten, monatlichen Rate, in der alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsarbeiten ebenso enthalten sind wie verschleißbedingte Reparaturen und die Haupt- und Abgasuntersuchung. Durch die Integration des Pakets in den Leasingvertrag ist die Abrechnung unkompliziert. Zudem werden sämtliche Arbeiten ausschließlich von qualifizierten BMW Servicepartnern mit Originalteilen durchgeführt. So bleibt Premium auch langfristig Premium - mit einem Höchstmaß an Qualität, Sicherheit und Werterhalt.

Ein starkes Signal für die Zukunft

Mit der Erweiterung des Servicepakets auf vollelektrische Gebrauchtfahrzeuge unterstreicht BMW Financial Services das Bekenntnis zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft. Elektrofahrzeuge spielen in der Nachhaltigkeitsstrategie der BMW Group eine zentrale Rolle - und Dienstleistungen wie das neue Wartungs- und Reparaturangebot sorgen dafür, dass sich Elektromobilität für die Kunden nicht nur umweltfreundlich, sondern auch sorgenfrei anfühlt.

"Mit dem erweiterten Servicepaket bieten wir unseren Kunden jetzt im Leasing auch bei vollelektrischen Gebrauchtfahrzeugen die gewohnte Premium-Erfahrung: transparente Kosten, planbare Wartung und exzellenter Service, ganz im Sinne eines nachhaltigen und modernen Mobilitätsverständnisses. Die BMW Bank setzt damit ein deutliches Zeichen für Kundenorientierung, Qualität und Verantwortung," sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken und Vertrieb der BMW Bank.

Informationen für die Redaktionen

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

