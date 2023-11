?irilica Studio

Sprach- und Fähigkeitsbarrieren überbrücken: Der NeuroDubbing-Dienst von Ćirilica Studio verwandelt die Medienlandschaft

Eine neue Ära des globalen Content-Engagements wird eingeläutet

Ćirilica Studio, ein aufstrebender Akteur im Bereich der audiovisuellen Lokalisierung, hat mit NeuroDubbing einen innovativen Service eingeführt, bei dem Inhalte durch Sprachsynthese vertont werden.

NeuroDubbing-Technologie

Der Service wurde in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Hightech-Startup VOXQUBE entwickelt. Das innovative Verfahren beinhaltet die Synthese von Sprache zur Erschaffung einzigartiger Markenstimmen, die es Kunden auf globaler Ebene ermöglichen, ihr Publikum anzusprechen und ihre Werte zu vermitteln. Die Zusammenarbeit von erfahrenen Tontechnikern, Linguisten, Ingenieuren und Sounddesignern ermöglicht es, Inhalte mit natürlich klingenden Audiostimmen zu realisieren, die eine kräftige Intonation aufweisen und von menschlicher Sprache nicht zu unterscheiden sind.

NeuroDubbing wird bereits erfolgreich bei der Synchronisierung von Dokumentarfilmen, Computerspielen, Unternehmensvideos und der Erstellung von Audiobeschreibungen in 25 Sprachen eingesetzt.

Auswirkungen auf die Medienbranche

Der neue Service von Ćirilica Studio eröffnet der Medienbranche enorme Chancen. Erstens fördert er die Schaffung eines inklusiveren Umfelds für Menschen mit Einschränkungen. Die Erstellung von Audiobeschreibungen wird schneller und kostengünstiger, was zum Abbau digitaler Barrieren beiträgt. Zweitens steigert er die Produktivität und senkt die Kosten für die Vertonung audiovisueller Inhalte um bis zu 40 %. Drittens eröffnet die große Anzahl unterstützter Sprachen Filmemachern, Händlern und Unternehmen neue Möglichkeiten, ihr globales Publikum zu vergrößern.

Kirill Lysko, CEO von Ćirilica Studio, erläutert seine Sicht der Dinge so: „Unser Studio wurde mit einer klaren Vision gegründet: Wir wollen ein Zentrum der Lokalisierung werden, in dem Kreativität, Innovation und Expertise im Mittelpunkt stehen. Wir verstehen die Schwierigkeiten unserer Branche. Der Einsatz von Sprachsynthesetechnologien kann viele dieser Herausforderungen lösen. Unser Ziel ist es, Sprachbarrieren zu überwinden und interessante Inhalte für alle zugänglich zu machen."

NeuroDubbing von Ćirilica Studio stellt einen revolutionären Fortschritt im Bereich der Lokalisierung von Audioinhalten dar und macht diese zugänglicher, kostengünstiger und inklusiver. Es wird mit großen Auswirkungen auf die Medienbranche gerechnet, da sich den Erstellern von Inhalten neue Möglichkeiten eröffnen und das Zuschauererlebnis für Menschen auf der ganzen Welt bereichert wird.

