MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema „Hitzige Debatte. Wie heizen wir in Zukunft?“

Leipzig (ots)

Über dieses Thema diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ aus Dresden am Montagabend, 03.04.2023, mit seinen Gästen: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.

Kaum ein anderes Thema erhitzte die Gemüter der Deutschen zuletzt so sehr, wie das im Raum stehende Verbot von Öl- und Gasheizungen.

Ab dem kommenden Jahr soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, so die aktuellen Pläne der Bundesregierung. Heißt: Eine reine Gas- oder Ölheizung kann dann nicht mehr ohne Weiteres neu eingebaut werden. In den meisten Fällen wird es wohl auf eine Wärmepumpe hinauslaufen. Die Technik ist nicht nur in der Anschaffung deutlich teurer als konventionelle Heizungen. In vielen Fällen entstehen zusätzliche Kosten, wenn das Gebäude gedämmt und Fenster ausgetauscht werden müssen.

Um dem zu entgehen, ordern tausende Betroffene noch schnell eine Gastherme oder ähnliches. Installateure berichten über einen regelrechten Run auf die Geräte. Doch das kann nicht die Lösung sein.

Wie also soll der Einbau von Wärmepumpen-Technik für alle finanzierbar werden? Ist diese Technik wirklich das Nonplusultra? Wie ist das Handwerk auf dieses gigantische Umrüstungsprogramm vorbereitet? Und nicht zuletzt: Welche Auswirkungen haben die Modernisierungspläne auf Mieten?

Darüber diskutieren bei „Fakt ist!“ aus Dresden betroffene Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, Mieterinnen und Mieter u.a. mit:

Klara Geywitz (SPD); Bundesbauministerin

Ramona Pop; Vorständin Verbraucherzentrale Bundesverband

Jörg Dittrich; Handwerksmeister und Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell