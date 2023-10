Plasmalex

Europlasma NV hat eine Klage gegen Nanowatt BV angestrengt

Europlasma NV, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Plasmalex SAS und ein im Bereich innovativer Nanobeschichtungslösungen auf der Grundlage der Niederdruckplasmatechnologie weltweit führendes Technologieunternehmen, hat eine Klage gegen Nanowatt BV sowie gegen dessen Direktor Taco 12 BV (vertreten durch Herrn Wesley VAN DEN BOSCH) und dessen Vorstand, Herrn Marc SERCU, die Beiden sind ehemalige Mitarbeiter von Europlasma NV, wegen Diebstahl von Betriebsgeheimnissen und Urheberrechtsverletzung im Bezug auf die firmeneigenen technischen Zeichnungen von Europlasma NV eingereicht. In der Klage wird Nanowatt BV vorgeworfen, Betriebsgeheimnisse unrechtmäßig genutzt und technische Zeichnungen ohne Genehmigung vervielfältigt zu haben, um die von Europlasma NV entwickelten Plasmabeschichtungsanlagen zu kopieren, was eine Verletzung der Rechte des Unternehmens an seinem geistigen Eigentum darstellt.

Europlasma NV kann auf eine jahrzehntelange Geschichte in der Entwicklung und Herstellung von Plasmabeschichtungsanlagen zurückblicken, welche für ihre innovativen und einzigartigen Eigenschaften bekannt sind. Die Konzeption der Anlagen ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen für die umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeitendurchgeführt worden sind, die einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Plasmabeschichtungslösungen geleistet haben.

