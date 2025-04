Otter Consult GmbH

Generationswechsel im Milliarden-Konzern: Was Unternehmer von Reinhold Würths Nachfolgestrategie lernen können

Nach 75 Jahren erfolgreicher Unternehmensführung gibt Reinhold Würth sein Lebenswerk in die Hände der nächsten Generation – der Milliardär bleibt jedoch beratend im Hintergrund aktiv. Für viele Unternehmer ein erstaunlicher Schritt, doch dahinter steckt eine klug durchdachte Nachfolgestrategie.

Ein klar strukturierter Generationswechsel sichert nicht nur den Fortbestand des Unternehmens, sondern vermeidet auch potenzielle Streitigkeiten. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Vorteile ein gut geplanter Generationswechsel mit sich bringt und welche Aspekte dabei besonders zu beachten sind.

Strategische Planung und Einbindung der Nachfolger

Der wesentliche Erfolgsfaktor für die Übergabe eines Unternehmens ist es, diese gut vorzubereiten und von langer Hand zu planen. Gerade im Mittelstand fällt es jedoch vielen Unternehmern schwer, sich von ihrer Führungsrolle zu verabschieden. Die Vorbereitung der Nachfolge bleibt dabei oftmals auf der Strecke. Reinhold Würth zeigt, dass es anders geht: Bereits in den 1990ern gab er nach und nach die Verantwortung ab und übernahm selbst vermehrt vor allem strategische Aufgaben.

Zu einer klugen und vorausschauenden Planung gehört außerdem, geeignete Nachfolger zu bestimmen und sie sorgfältig auf ihre Rolle vorzubereiten. Bei Kandidaten, die hierfür in Frage kommen, ist genau zu prüfen, ob sie für die Führungsposition geeignet sind, über erforderliche Kompetenzen verfügen und das notwendige unternehmerische Geschick mitbringen. Hat man jemanden gefunden, sollte die Person frühzeitig aktiv in Prozesse eingebunden werden, um sicherzustellen, dass sie die nötigen Fähigkeiten aufweist, um das Unternehmen zu führen.

Verteilung von Rollen und Kommunikation

Damit der Führungswechsel im gesamten Unternehmen gelingt und akzeptiert wird, bedarf es der klaren Festlegung von Verantwortungen und einer offenen, transparenten Kommunikation an alle Beschäftigten. Das passiert am besten frühzeitig, etwa durch offizielle Ankündigungen und gezielte Informationsgespräche. Es sollte nicht plötzlich eine neue Führungskraft präsentiert werden, ohne dass die Belegschaft darauf vorbereitet ist.

Entscheidend ist auch, dass der vorherige Inhaber nicht abrupt verschwindet, sondern als eine Art Mentor weiterhin unterstützend tätig bleibt – auch hier kann man von Reinhold Würth lernen. Er hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, bleibt aber als Ehrenvorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats in beratender Funktion erhalten. Auf diese Weise kann er seine Kinder und Enkel weiterhin begleiten, ohne ihnen jedoch die Entscheidungsfreiheit zu nehmen. Unternehmen profitieren davon, wenn sie die Möglichkeit nutzen, auf die Ressourcen ehemaliger Führungskräfte zurückzugreifen und sie als Mentor weiterhin bis zu einem gewissen Grad in die Abläufe einzubinden. Das sorgt für ein höheres Sicherheitsempfinden, sowohl bei den Nachfolgern als auch bei den Mitarbeitern, ohne dass die Entscheidungsfreiheiten der neuen Führungskräfte beeinträchtigt werden.

Die Bedeutung der Unternehmenskultur

Ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge ist die Bewahrung der Unternehmenskultur und zentralen Werte. Ein Unternehmen schöpft seine Stärke aus seiner gewachsenen Identität und den Prinzipien, die es über Jahrzehnte erfolgreich gemacht haben. Gleichzeitig muss die nächste Generation in der Lage sein, sich an Marktveränderungen anzupassen.

Ein gutes Beispiel dafür ist Maria Würth, die seit Anfang des Jahres die Kunst- und Kulturaktivitäten der Gruppe leitet. Sie zeigt, wie sich neue Aufgaben mit bewährten Unternehmenswerten verbinden lassen. Reinhold Würth hat eine Unternehmenskultur geprägt, die auf langfristigem Denken und Engagement basiert – gleichzeitig hat er seinen Nachfolgern aber auch den nötigen Freiraum gegeben, eigene Impulse zu setzen.

Die Herausforderung besteht darin, Traditionen zu bewahren, ohne dabei Innovation und Modernisierung aus den Augen zu verlieren. Besonders in der digitalen Ära ist es für Nachfolger wichtig, mit den Entwicklungen Schritt zu halten.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Marktbedingungen verändern sich. Daher müssen Führungsstrategien immer wieder angepasst und weiterentwickelt werden – auch das ist bei einer strukturierten Unternehmensübergabe zu beachten. Denn gerade in der heutigen Zeit ist es essenziell, sich immer wieder flexibel auf neue Realitäten einzustellen, um sich möglichen Herausforderungen zu stellen. Bei der Übergabe eines Unternehmens sind daher rechtzeitige Planungen, eine transparente Kommunikation und die Qualifikation von Nachfolgern hilfreich, um die Wettbewerbs- und Marktfähigkeit auch unter der neuen Generation sicherzustellen.

Unterstützung durch externe Fachleute

Abschließend ist festzuhalten, dass es in vielen Fällen ratsam ist, sich Unterstützung von außen durch erfahrene Berater zu holen, um eine geordnete Nachfolge sicherzustellen. Gerade wenn es um steuerliche und juristische Aspekte der Unternehmensnachfolge geht, gibt es eine Menge zu beachten. Erfahrene Berater kennen sämtliche Aspekte und mögliche Herausforderungen, die mit einem Generationswechsel einhergehen können. Sie sind somit in der Lage, alle Beteiligten gezielt vorzubereiten, potenzielle Fallstricke aufzuzeigen und zu umfahren und die Nachfolge so möglichst reibungslos zu gestalten. Die Beratungsleistungen reichen von steuerrechtlichen Aspekten über rechtliche Themen bis hin zum Führungskräftecoaching, mit dem Nachfolger eine methodische Vorbereitung auf ihre neue Rolle und die damit einhergehende Verantwortung erhalten. Eine Umsetzung der Übergabe mit professioneller Begleitung und Unterstützung sorgt ferner für mehr Vertrauen in der Belegschaft.

