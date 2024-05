Disney Channel

Deine Stimme ist gefragt! Der Disney Channel sucht starke Stimmen für den Titelsong der brandneuen Vorschulserie Disney Junior Arielle

Kinder gesucht für eine Mitmach-Aktion auf www.disneychannel.de

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

· "The Voice Kids" Finalistin Lana (9) singt den Titelsong von "Disney Junior Arielle"

· Jury-Mitglied, Coach und Sängerin: Begleitet wird die Mitmach-Aktion von Moderatorin und Sängerin Melissa Khalaj

· Gewinnerkinder werden Teil des ohrwurmverdächtigen Titelsongs der Vorschulserie "Disney Junior Arielle"

· Die brandneue Animationsserie startet im Herbst 2024 im Disney Channel

Deine Stimme ist gefragt! Ab heute bis zum 13. Juni ruft der Disney Channel zu einer ganz besonderen Mitmach-Aktion für die brandneue Animationsserie "Disney Junior Arielle" auf, die im Herbst 2024 im Disney Channel Premiere feiert: Wie ein echter Profi im Tonstudio einen Song einsingen, der als Soundtrack veröffentlicht wird und in einem Musikvideo mitspielen? Alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren haben jetzt die Möglichkeit dazu!

Die Stimme des Titelsongs

Den ohrwurmverdächtigen Titelsong der brandneuen Disney Channel Serie "Disney Junior Arielle" singt: Lana! Die neunjährige Sängerin war in diesem Jahr eine der Finalistinnen von "The Voice Kids" und hat sich im Wettbewerb gegen andere junge Stimmwunder erfolgreich durchgesetzt. Dank ihrer Ausstrahlung und Energie vermittelt sie mit dem Song gute Laune und die positiven Botschaften der Serie! Das Gesangstalent aus Viernheim ist natürlich musikalisch aktiv, schreibt Texte und dreht bereits im eigenen Tonstudio ihres Vaters Musikvideos. Neben der Musik sind Lanas Hobbys Reiten, Tanzen, Eishockey und Modeln. Zusätzlich zum Titelsong von "Disney Junior Arielle", wird Lana für den Disney Channel auch beim Musikvideodreh mitwirken und beim Meet & Greet mit den Gewinnerkindern vor Ort sein.

Neues Gesicht im Disney Channel: Sängerin und Jury-Mitglied Melissa Khalaj

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer kennen sie von "The Voice of Germany" und "The Voice Kids". Im Disney Channel ist sie nun ein neues Gesicht: Melissa Khalaj! Für die spannende Disney Channel Mitmach-Aktion zur neuen Vorschulserie "Disney Junior Arielle" wird sie als Jury-Mitglied fungieren und die Gewinnerkinder mit auswählen sowie die komplette Aktion begleiten. Außerdem steht die vielseitige Moderatorin und Sängerin den Gewinnerkindern als Coach im Tonstudio zur Seite, gibt ihnen Gesangs- und Bühnentipps und betreut die Nachwuchstalente auch während der Dreharbeiten für das Musikvideo. Die charmante 35-Jährige wird selbst im Titelsong von "Disney Junior Arielle" mitsingen.

"Ich freue mich sehr, ein Teil der neuen Animationsserie 'Disney Junior Arielle' zu werden und diese schöne Aktion im Disney Channel für junge Gesangstalente zu begleiten. Ich bin mit Disney und den liebenswerten Charakteren und Geschichten großgeworden und kann es kaum glauben nun bei so einem schönen Thema mitwirken zu dürfen. Ich bin natürlich auch total gespannt auf die Auswahl der vier Gewinnerinnen/Gewinner, das gemeinsame Kennenlernen beim Meet & Greet und ihre Begleitung bei den Tonaufnahmen wie dem Videodreh. Da habe ich ja inzwischen sehr viel Erfahrung und kann den Kindern hoffentlich ein paar wertvolle Tipps geben", so Melissa Khalaj.

Wann und wie nehmen die Kinder an der Mitmach-Aktion teil?

Alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren können mit der Hilfe ihrer Eltern ab dem 21. Mai ein Video mit einer kleinen Gesangsprobe auf www.DisneyChannel.de hochladen und eventuell schon bald ihr Gesangtalent im Tonstudio unter Beweis stellen! Am Samstag, dem 20. Juli, findet diese einzigartige Aufnahme in der zauberhaften Begleitung von Lana und Melissa in München statt. Und so geht's! MACH MIT!

https://youtu.be/fOjD9zIBc-g

Was erwartet die Gewinnerinnen und Gewinner?

Die Gewinnerkinder werden im Refrain des Titelsongs von "Disney Junior Arielle" im Chor mitsingen und im Musikvideo zum Song zu sehen sein! Wie bei den Profi-Sängern wird der Song am 20. Juli in einem richtigen Tonstudio aufgenommen und das Musikvideo in einem coolen Set gedreht - unterstützt werden die Kids dabei von niemand geringerem als der bekannten Moderatorin und Sängerin Melissa Khalaj! Darüber hinaus können sich die Gewinnerinnen und Gewinner auf ein Meet & Greet mit Melissa Khalaj und Lana freuen!

Der Song wird jedes Mal im Vorspann der Serie im Disney Channel zu hören sein und das Musikvideo gibt es dann online auf YouTube zu sehen. Auf die Flossen, fertig, los!

Die brandneue Animationsserie "Disney Junior Arielle"

Im Herbst 2024 feiert im Disney Channel mit der brandneuen Serie "Disney Junior Arielle" ein ganz besonderes Animationshighlight Premiere! Die musikalische Abenteuerserie für Kinder im Vorschulalter ist an dem beliebten Disney Klassiker "Arielle, die Meerjungfrau" von 1989 angelehnt. Im Mittelpunkt steht die achtjährige Arielle, eine junge Meerjungfrau, die lernt, dass ihre Kraft darin liegt, ihre Stimme zu nutzen, um sich für Gutes einzusetzen, kraftvoll zu singen und damit Wellen zu schlagen. Mit ihrer Stimme kann sie ihre Welt verändern! Mit einer Reihe an bekannten und beliebten Charakteren aus dem Originalfilm, darunter Sebastian und Fabius, sowie zahlreichen neuen Freundinnen und Freunden erlebt Arielle bunte Unterwasser-Abenteuer. Die Musik spielt eine zentrale Rolle in der Serie und Zuschauerinnern und Zuschauer können sich auf ohrwurmverdächtige Songs und mitreißende Beats freuen. Mit Originalsongs, die von den vielfältigen Genres der karibischen Musik inspiriert sind, begeistert das angesehene Songwriting-Team, bestehend aus Anthony M. Jones (Tone), Sofia Quinn, Olivia Waithe, Chantry Johnson, Michelle Zarlenga und Rosemarie Tan. Der Emmy(R) Award-Gewinner Christopher Willis fungiert als Komponist. Sean Skeete, Dekan der Abteilung für professionelle Darbietung am Berklee College of Music, ist Berater für karibische Musik. "Disney Junior Arielle" spielt im lebhaften karibischen Meer und transportiert neben spannenden Elementen der karibischen Kultur wie Sprache, Essen, Folklore und Mode auch positive Botschaften um Freundschaft, Familie, Zusammenhalt und Für-sich-Einstehen. Dr. Patricia Saunders, Professorin für Englisch und hemisphärische Karibikstudien sowie Direktorin für Masterstudierende und Promovierende an der University of Miami, fungiert als kulturelle Beraterin für die Serie.

