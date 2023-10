Waytowin GmbH

Die Angst vor dem Ausfall - 7 Tipps, wie Führungskräfte die Balance zwischen beruflichem Erfolg und Gesundheit halten

Taufkirchen (ots)

Hohe Leistungsansprüche und endlose Arbeitsstunden setzen Führungskräfte und Selbstständige massiv unter Druck. Der Kollateralschaden: Burnout und körperliche Beschwerden. Die Konsequenzen sind ernst, von verminderter Produktivität bis hin zum kompletten Ausfall.

"Die Kunst liegt nicht darin, bis zur totalen Erschöpfung zu arbeiten - vielmehr muss man Leistung und Wohlbefinden in Einklang bringen. Dann kann man Höchstleistungen erreichen", sagt Lea Feder, angehende Ärztin und ehemalige Leistungssportlerin. Sie stand vor der gleichen Aufgabe und weiß daher genau, wie man die Balance zwischen beruflichem Erfolg und Gesundheit findet. Nachfolgend verrät sie sieben Tipps, wie Führungskräfte zur Höchstleistung finden, ohne sich selbst auszubrennen.

Tipp 1: Ausreichende Proteinzufuhr

Die richtige Proteinzufuhr ist ein Schlüsselfaktor für die Erhaltung der eigenen Gesundheit und Leistungsfähigkeit, denn: eine ausreichende Proteinzufuhr sättigt langfristig, beugt Heißhunger vor, unterstützt das Immunsystem und wirkt Muskelabbau entgegen. Dabei hängt die Menge an benötigtem Protein von verschiedenen Faktoren ab - darunter das Alter, das Geschlecht, das Körpergewicht und die Trainingsintensität. Führungskräfte sollten ihren individuellen Bedarf kennen und ihre Ernährung entsprechend anpassen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Proteine erhalten, um ihren Körper optimal zu unterstützen.

Tipp 2: Stabiler Blutzuckerspiegel

Die Aufrechterhaltung eines konstanten Blutzuckerspiegels ist entscheidend, um Energie und Konzentration im Arbeitsalltag zu gewährleisten. Das kann durch eine ausgewogene Ernährung erreicht werden, die Fette, komplexe Kohlenhydrate, Proteine und Ballaststoffe in einem ausgewogenen Verhältnis enthält. An besonders herausfordernden Tagen können gesunde Snacks wie Vollfett-Quark mit Beeren, Nüsse oder Banane mit Erdnussbutter dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten.

Tipp 3: Gesunde Routinen

Der Arbeitsalltag von Führungskräften ist oft hektisch und anspruchsvoll. Entsprechend wichtig ist es, gesunde Routinen zu etablieren - darunter feste Schlafzeiten, um eine ausreichende Erholung sicherzustellen. Regelmäßige Bewegung im Alltag, so zum Beispiel kurze Bewegungseinheiten zwischen Meetings, kann dazu beitragen, längeres Sitzen zu vermeiden. Darüber hinaus können Meal Prep, das Üben von Atemtechniken und gelegentliche Powernaps zusätzliche Hilfsmittel sein, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Tipp 4: Intelligente Flüssigkeitszufuhr

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend, um den Körper hydratisiert zu halten. Insbesondere während geschäftlicher Aktivitäten und Reisen ist es empfehlenswert, stets eine Wasserflasche griffbereit zu haben. Die Reduzierung des Koffeinkonsums am Nachmittag und die bevorzugte Verwendung von schonenderen Koffeinquellen, so zum Beispiel grünem Tee, sind ebenfalls ratsam. Übermäßiger Alkoholkonsum sollte vermieden werden, da er die Erholung maßgeblich beeinträchtigen kann.

Tipp 5: Richtige Planung

Die beruflichen Verpflichtungen von Führungskräften erfordern oft Reisen und Geschäftstermine. Es ist daher wichtig, im Voraus zu planen, um eine gesunde Ernährung und Hydratation aufrechtzuerhalten. Das kann die Planung von Mahlzeiten, das richtige Timing der Flüssigkeitszufuhr und das Mitführen gesunder Snacks einschließen. Termine sollten außerdem so gelegt werden, dass Hauptmahlzeiten möglich sind, um eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen. Es kann helfen, hierfür Termine mit sich selbst zu vereinbaren und den Kalender zu blocken, bis sich neue Routinen etabliert haben.

Tipp 6: Gelegentliche Ausnahmen

Die perfekte Balance zwischen Arbeit und Gesundheit zu erreichen, ist eine Herausforderung, die nicht immer zu 100 Prozent gelingen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass Perfektion nicht das Ziel ist. Gelegentliche Ausnahmen zu genießen, ist ein nachhaltigerer Ansatz. Das ermöglicht es, langfristig einen gesunden Lebensstil zu führen und gleichzeitig deutlich mehr Zufriedenheit zu finden.

Tipp 7: Strategisches Oszillieren

Eine interessante Strategie, die Führungskräfte in Erwägung ziehen sollten, ist das sogenannte "strategische Oszillieren". Ziel ist es, nicht kontinuierlich unter Hochspannung zu arbeiten, sondern bewusst Hoch- und Tiefphasen in den Alltag zu integrieren. Das kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen, sei es auf täglicher Basis durch regelmäßige Powernaps, auf wöchentlicher Basis durch mehr Zeit für Sport, Familie und Freunde oder auf jährlicher Basis durch die Urlaubsplanung. Dieser Ansatz führt langfristig zu einer höheren durchschnittlichen Leistungsfähigkeit.

Über Lea Feder:

Führungskräfte und Selbständige müssen sich jeden Tag aufs Neue beweisen. Die Leistungsfähigkeit hoch zu halten und gleichzeitig auf die körperliche sowie mentale Fitness zu achten, ist für viele eine große Herausforderung. Lea Feder setzt genau hier an: Mit der WAY TO WIN - Methode gibt die ehemalige Leistungssportlerin mit ihrem Expertenteam ihre Erfahrungen und Methodik aus der Medizin, dem Leistungssport und der Bioinformatik weiter. Mit dem Ziel, Menschen zu einer höheren Lebensqualität, einer größeren Resilienz - und damit einhergehend auch gesteigerten Produktivität - zu verhelfen. Dabei liegt der Fokus bei Lea Feder Consulting auf drei Säulen: dem Stressmanagement, der Ernährung und Bewegung. Dank dieses ganzheitlichen Ansatzes gelingt es, ein gutes Fundament zu legen und dauerhaft nachhaltige Änderungen zu erreichen. Mehr Informationen unter: https://leafeder.de/

