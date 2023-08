SAE International

SAE International und SAE Industry Technologies Consortia stellen auf der IAA Mobility ihre Bemühungen um Sicherheit und Nachhaltigkeit vor

Warrendale, Pa. (ots/PRNewswire)

SAE International® und SAE Industry Technologies Consortia (SAE ITC®) laden die Medien ein, an der Ankündigung mehrerer wichtiger Brancheninitiativen auf der IAA Mobility am 4. September 2023 von 14:20 bis 14:40 Uhr in Halle B1 am Stand E38 teilzunehmen.

John Tintinalli, General Manager Europe, SAE International, wird Informationen zu folgenden Themen geben:

Die Gründung von SAE Europe , um die Stimmen der europäischen Mobilitätsgemeinschaft in der globalen Diskussion zu verstärken.

, um die Stimmen der europäischen Mobilitätsgemeinschaft in der globalen Diskussion zu verstärken. SAE/InnoEnergy Battery Academy und Battery Passport Bemühungen zur Unterstützung des Übergangs zu einer nachhaltigen Mobilität.

zur Unterstützung des Übergangs zu einer nachhaltigen Mobilität. SAE/TÜV SÜD Cybersecurity-Zertifizierung zur Sicherung von Fahrzeugdaten, -kommunikation und -komponenten unter Verwendung eines Lebenszyklusansatzes.

Fabian Koark, Chief Operating Officer / EVP, SAE ITC, wird Einblicke in folgende Themen geben:

Digitale Standards (mit John Tintinalli) zur Reduzierung von Entwicklungszeit und redundantem Aufwand.

(mit John Tintinalli) zur Reduzierung von Entwicklungszeit und redundantem Aufwand. Protokollneutrale Initiativen für öffentliche Schlüsselinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge .

. Konsortium für die Sicherheit automatisierter Fahrzeuge (Automated Vehicle Safety Consortium) einschließlich neuer bewährter Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung und Verbesserung automatisierter Fahrsysteme nach ihrer Einführung.

einschließlich neuer bewährter Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung und Verbesserung automatisierter Fahrsysteme nach ihrer Einführung. Das demnächst erscheinende globale Whitepaper des Konsortium für die Sicherheit gefährdeter Verkehrsteilnehmer (Vulnerable Road User Safety, VRU) über Beleuchtung und visuelle Informationen für die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern für das menschliche und maschinelle Sehen.

Medienvertreter, die mit SAE-Führungskräften sprechen möchten, können an der Pressekonferenz zur folgender Zeit/am folgendem Ort teilnehmen:

IAA Mobility,

4. September 2023

14:40 bis 14:20

Halle B1 / Stand E38

Oder Sie können einen Termin bei Jeff Laskowski unter Jeff.Laskowski@sae.org anfragen.

