Vorstellung von Access-a-Seat: Die Hot Desk- und Parkbuchungs-Software von Accesa

Accesas erstes Produkt Access-a-Seat ist eine All-in-One-Buchungssoftware, die entwickelt wurde, um gleichgesinnte Fachleute in einer unterstützenden Arbeitsumgebung zu verbinden. Die Software schließt eine Lücke zwischen der Personalabteilung, den Büroleitern und der Flexibilität der Mitarbeiter bei der Schaffung eines produktiven und angenehmen Arbeitsumfelds.

Mit fast zwanzig Jahren Erfahrung in der Softwarebranche hat Accesa Access-a-Seat während der Pandemiejahre entwickelt, als sich die Arbeitswelt, wie wir sie kannten, völlig veränderte. Heute haben Fachleute, vor allem aus dem Banken- und Finanzsektor, die Buchungssoftware in ihren Organisationen implementiert, um einen reibungsloseren Übergang zur Hybridarbeit zu ermöglichen.

„Access-a-Seat war eine große Hilfe bei der Kostenverwaltung und der effizienten Nutzung der Büroflächen. Während der Pandemie hatten wir eine Echtzeitüberwachung und Trends, und die Daten ermöglichten fundierte Entscheidungen darüber, wann eine weitere Etage oder ein weiteres Gebäude eröffnet werden sollte. Es ist jetzt eine große Hilfe bei der Festlegung unserer Pläne, um hybrides Arbeiten zu ermöglichen.", sagt Bogdan Gruescu, Facility Manager bei Accesa

Mit der mühelosen Buchung von Hot Desks und Parkplätzen, der einfachen Anpassung von Etagen und einem unkomplizierten Berichtssystem bietet die innovative Software Führungskräften die Möglichkeit, das hybride Arbeitserlebnis zu optimieren und gleichzeitig die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen.

Access-a-Seat ist eine dynamische Lösung, die eine effiziente Ressourcennutzung ermöglicht und es Unternehmen erlaubt, den Arbeitsplatz kosteneffizient zu verwalten.

„Access-a-Seat ist das Ergebnis unseres kontinuierlichen Engagements für Innovation als Reaktion auf die ständig wachsende und sich verändernde Dynamik im Bereich der Arbeitsumgebung. Unsere Software ist ein All-in-One-Buchungstool, das Führungskräften nicht nur hilft, den Arbeitsplatz effektiver zu verwalten, sondern ihren Teams auch die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen und effizient zusammenzuarbeiten. Unsere Software hilft den Mitarbeitern bei der Auswahl des gewünschten Arbeitsplatzes und lässt sie die Parkplatzangst vergessen, indem sie einen Platz im Voraus buchen. Außerdem erleichtert sie den Führungskräften das Leben, indem sie ihnen Zugang zu übersichtlichen Berichten und genauen Daten bietet.", sagt Cornel Miron, Produktmanager bei Access-a-Seat.

Um mehr über Access-a-Seat zu erfahren und wie es den Arbeitsplatz in einen produktiven Raum verwandeln kann, besuchen Sie www.access-a-seat.com oder buchen Sie hier eine kostenlose Demo.

Informationen zu Accesa

Accesa ist ein führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cluj-Napoca und Niederlassungen in Oradea, Bukarest, Timisoara und München. Accesa verfügt über 19 Jahre Erfahrung darin, geschäftliche Herausforderungen in Chancen und Wachstum zu verwandeln. Als wertorientiertes Unternehmen hat sich Accesa als bevorzugter Partner für große Marken in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Finanzen und Banken etabliert. Das Unternehmen deckt den gesamten Weg der digitalen Entwicklung seiner Kunden ab, von der Ideenfindung und der Festlegung der Anforderungen bis hin zur Softwareentwicklung und zu Managed-Services-Lösungen. Mit mehr als 1.200 IT-Fachkräften ist Accesa ein schnell wachsendes Unternehmen, das sich als bevorzugter Arbeitgeber für IT-Fachkräfte etabliert hat, die sich für die Lösung von Problemen durch Technologie begeistern. Sie arbeiten in starken technischen Teams mit einem kundenorientierten Ansatz zusammen und ermöglichen es Unternehmen, zu wachsen und einen Mehrwert für unsere Kunden, Partner, die Branche und die Gemeinschaft zu schaffen.

