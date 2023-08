Accesa IT Systems

Accesa und MediaMarktSaturn feiern ihre 10-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Jubiläums-Hackathon

Accesa, ein führendes Technologieunternehmen mit Standorten in Rumänien und München und MediaMarktSaturn Retail Group, Europas führendem Einzelhändler für Unterhaltungselektronik und Anbieter von damit verbundenen Dienstleistungen, feierten ihre 10-jährige wertschaffende Zusammenarbeit. Die Veranstaltung fand im Rahmen eines Jubiläums-Hackathons im Accesa Hauptsitz in Cluj-Napoca statt. Während des intensiven zweitägigen Hackathons entwickelten Teams beider Unternehmen mit Hilfe von generativer KI und VR/AR-Technologien Lösungen, die das Kundenerlebnis innovativ verbessern.

Durch die Kombination des Fachwissens beider Unternehmen entwickelten drei Teams kreative Lösungen unter Verwendung von ChatGPT und VR/AR-Technologien, um die Einzelhandelsbranche durch ein innovativeres Kundenerlebnis voranzubringen. Eine Jury aus Vertretern beider Unternehmen bewertete die Lösungen basierend auf den Kriterien Geschäftspotenzial, erwarteter Kunden- und Endkunden Mehrwert, Machbarkeit, technische Ausführung und Skalierbarkeit.

„Der Accesa & MediaMarktSaturn-Hackathon brachte viele großartige Lösungen und bestätigte die fantastische Zusammenarbeit innerhalb der Teams. Die Entscheidung, wer die Gewinner sind, ist uns schwergefallen, insbesondere weil alle drei Teams beeindruckende Lösungen erarbeitet haben." - Adina Suciu, Co-CEO bei Accesa und eines der Jurymitglieder

Der „AIssistant" gewann den Business Potential Award. Die KI-gestützte Lösung fungiert als persönlicher Einkaufsberater und erleichtert den Kunden die Kaufentscheidung durch Produktempfehlungen in Echtzeit. Hierbei werden Preis, Funktionalitäten, Markttrends, Nutzerfeedback und die tatsächlichen Konsumentenbedürfnisse berücksichtigt.

Der Low Hanging Fruit Award wurde dem „Review Assistant" für den strategischen Ansatz zur Nutzung von ChatGPT verliehen. Die Lösung hilft Online-Kunden, schnelle und fundierte Kaufentscheidungen zu treffen, indem sie Kundenrezensionen analysiert und wertvolle Erkenntnisse aufzeigt.

„rooMMS" erhielt den Technical Achievement Award. Das Team entwickelte mithilfe von VR/AR Technologie eine realisierbare Lösung mit der Kunden testen können, wie ein Produkt in ihr Zuhause, Büro oder Arbeitsplatz passt, um darauf basierend ihre Kaufentscheidung zu treffen.

„Ich bin sehr stolz auf die Teams, die kreative Lösungen entwickelt haben, die den Bedürfnissen heutiger Verbraucher entsprechen. Dies beweist erneut, dass wir Problemlöser sind, die darauf abzielen, gemeinsamen Mehrwert für unsere Kunden und die gesamte Community zu schaffen. Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre der Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn!" - Dr. Andrea Marlière, CEO von Accesa

Die gemeinsame Anstrengung der 44 am Wettbewerb beteiligten Entwickler, Tester und Scrum Master führte zu umsetzbaren und funktionsfähigen technischen Lösungen, die MediaMarktSaturn in Zusammenarbeit mit Accesa weiterentwickeln wird.

„Was für eine aufregende Reise, die wir bisher erlebt haben. Wir hätten uns keinen besseren Partner für unsere digitale Transformation wünschen können. Accesa hat uns geholfen, unsere Projekte zu skalieren, unser Kundenerlebnis innovativ zu verbessern und die Kundenbindung und den Umsatz zu steigern. Im Jahr 2013 haben wir mit einem kleinen Team von 14 Mitarbeitern begonnen. Heute arbeiten wir mit mehreren starken Tech-Teams von über 150 Experten in Java, SAP, DevOps, Microsoft 365 und Frontend-Technologien. Ich bin glücklich über diese erfolgreiche Partnerschaft! Konzentrieren wir uns nun auf die nächsten 10 Jahre!" - Bruno Bonando, Vice President of Technology bei MediaMarktSaturn

Informationen zu Accesa

Accesa ist ein führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cluj-Napoca und Standorten in Oradea, Bukarest, Timisoara und München und verfügt über 19 Jahre Erfahrung geschäftsbezogene Herausforderungen in Chancen und Wachstum zu übersetzen.

Als wertorientiertes Unternehmen hat Accesa sich als bevorzugter Partner für große Marken in den Bereichen Einzelhandel, Produktion, Finanzdienstleistungen und Banken etabliert. Das Unternehmen deckt die gesamte digitale Evolution seiner Kunden ab - von der Ideenfindung und Definition der Anforderung bis hin zur Softwareentwicklung und zu Managed-Services-Lösungen.

Accesa ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit mehr als 1.200 IT-Fachkräften, das sich auch als bevorzugter Arbeitgeber für IT-Fachkräfte etabliert hat, die sich für technisch basierte Problemlösungen begeistern. Durch den Einsatz von technisch versierten Teams und einem kundenorientierten Ansatz unterstützt Accesa den Wachstumspfad von Unternehmen. Im Fokus steht dabei immer die Wertschaffung für die Kunden, die Partner, die Branche und die Community.

Informationen zu MediaMarktSaturn

MediaMarktSaturn ist Europas führender Einzelhändler für Unterhaltungselektronik und Anbieter von damit verbundenen Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt rund 1.000 Filialen in 13 europäischen Ländern sowie Online-Vertriebsplattformen.

Im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung definiert das Unternehmen seine Geschäftsparten neu: Mit dem Begriff „Experience Electronics" beschreibt MediaMarktSaturn seine Neupositionierung und zugleich das Leistungsangebot für seine Kunden, das mit seinem vielfältigen Angebot an Produkten, Formaten und Dienstleistungen das Kundenerlebnis und die persönliche Beratung in den Mittelpunkt stellt. Die eigenen Marken PEAQ, KOENIC, ISY und ok. vervollständigen das Portfolio.

MediaMarktSaturn beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter.

