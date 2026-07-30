Traders Place GmbH & Co. KGaA

Deutscher Online-Broker Traders Place erweitert sein Angebot

Freilassing (ots)

Flexiblere Sparpläne und automatische Wiederanlage von Ausschüttungen ab 1 Euro

Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Angebot für langfristig orientierte Anleger. Ab sofort können Kunden Dividenden und Ausschüttungen aus Aktien, Fonds und ETFs bereits ab einem Betrag von einem Euro automatisch und gebührenfrei wiederanlegen. Damit lässt sich der Zinseszinseffekt beim langfristigen Vermögensaufbau noch einfacher nutzen.

Die Wiederanlage erfolgt direkt in dasselbe Wertpapier, aus dem die Ausschüttung stammt – ohne zusätzliche Transaktionsgebühren. So bleiben Anleger dauerhaft investiert und können ihr Kapital effizient weiter aufbauen. „Viele Anleger setzen heute auf einen langfristigen Vermögensaufbau mit regelmäßigem Investieren“, so Ernst Huber, Gründer und CEO von Traders Place. „Mit der automatischen Wiederanlage von Ausschüttungen bieten wir eine weitere komfortable Möglichkeit, den Zinseszinseffekt optimal zu nutzen – bereits ab einem Euro und selbstverständlich ohne zusätzliche Gebühren.“

Weitere Infos und Fotos: www.pressefach.info/tradersplace

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