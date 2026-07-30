PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Traders Place GmbH & Co. KGaA mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Traders Place GmbH & Co. KGaA

Deutscher Online-Broker Traders Place erweitert sein Angebot

Freilassing (ots)

Flexiblere Sparpläne und automatische Wiederanlage von Ausschüttungen ab 1 Euro

Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Angebot für langfristig orientierte Anleger. Ab sofort können Kunden Dividenden und Ausschüttungen aus Aktien, Fonds und ETFs bereits ab einem Betrag von einem Euro automatisch und gebührenfrei wiederanlegen. Damit lässt sich der Zinseszinseffekt beim langfristigen Vermögensaufbau noch einfacher nutzen.

Die Wiederanlage erfolgt direkt in dasselbe Wertpapier, aus dem die Ausschüttung stammt – ohne zusätzliche Transaktionsgebühren. So bleiben Anleger dauerhaft investiert und können ihr Kapital effizient weiter aufbauen. „Viele Anleger setzen heute auf einen langfristigen Vermögensaufbau mit regelmäßigem Investieren“, so Ernst Huber, Gründer und CEO von Traders Place. „Mit der automatischen Wiederanlage von Ausschüttungen bieten wir eine weitere komfortable Möglichkeit, den Zinseszinseffekt optimal zu nutzen – bereits ab einem Euro und selbstverständlich ohne zusätzliche Gebühren.“

Weitere Infos und Fotos: www.pressefach.info/tradersplace

Pressekontakt:

Traders Place
Ernst Huber
Telefon: +49 (0)8654 682450
E-Mail: presse@tradersplace.de

Original-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Traders Place GmbH & Co. KGaA mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Traders Place GmbH & Co. KGaA
Weitere Storys: Traders Place GmbH & Co. KGaA
Alle Storys Alle
  • 04.03.2026 – 10:21

    Traders Place startet eine eigene „Academy“

    Freilassing (ots) - Deutscher Online-Broker bietet kostenlose Webinare und Informationen rund um Anlage, Sparen und Wertpapierhandel an Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Informations- und Serviceangebot und startet ab sofort die “Traders Place Academy”. Über die neue digitale Lernplattform haben Interessierte die Möglichkeit, sich kostenlos und fortlaufend zu den Themen Geldanlage, Sparen und ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:25

    Vermögensaufbau für die Jüngsten: Traders Place startet Kinderdepot

    Freilassing (ots) - Ab sofort können Eltern gebührenfrei für ihren Nachwuchs in eine Vielzahl an Wertpapieren investieren Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Portfolio um ein weiteres Produkt: Ab sofort können Familien mit dem neuen Kinderdepot unkompliziert und kostengünstig am Kapitalmarkt für ihre Kinder investieren. Die im bayerischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren