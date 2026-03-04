Traders Place GmbH & Co. KGaA

Traders Place startet eine eigene „Academy“

Freilassing (ots)

Deutscher Online-Broker bietet kostenlose Webinare und Informationen rund um Anlage, Sparen und Wertpapierhandel an

Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Informations- und Serviceangebot und startet ab sofort die “Traders Place Academy”. Über die neue digitale Lernplattform haben Interessierte die Möglichkeit, sich kostenlos und fortlaufend zu den Themen Geldanlage, Sparen und Wertpapierhandel weiterzubilden. Die „Traders Place Academy“ umfasst regelmäßig stattfindende, kompakte Webinare, Marktupdates sowie praxisnahe Informationsformate für Einsteiger und erfahrene Anleger und Trader gleichermaßen. Die Inhalte decken ein breites Themenspektrum ab und werden kontinuierlich erweitert.

