Traders Place GmbH & Co. KGaA

Gemeinsames Investieren für Partner: Traders Place führt als erster deutscher Neo-Broker Gemeinschaftsdepots ein

Freilassing (ots)

Paare können ab sofort ein gemeinsames Wertpapierdepot eröffnen und gleichberechtigt verwalten / Gebühren fallen nur einmal an, da Orders gemeinschaftlich ausgeführt werden

Neues Angebot beim mehrfach ausgezeichneten deutschen Online-Broker Traders Place (www.tradersplace.de): Ab sofort können Paare auch ein gemeinsames Wertpapierdepot führen. Damit ist die in Freilassing ansässige Handelsplattform der erste Neo-Broker in Deutschland, der neben dem klassischen Einzeldepot und einem Juniordepot für Kinder auch ein vollwertiges „Gemeinschaftsdepot“ anbietet.

Das neue Angebot richtet sich an Paare bzw. jeweils zwei Personen, die ihre Vermögensplanung gemeinsam und effizient gestalten möchten. Voraussetzung ist lediglich, dass beide Depotinhaber über dieselbe Meldeadresse verfügen...

Pressekontakt:

Traders Place
Ernst Huber
Telefon: +49 (0)8654 682450
E-Mail: presse@tradersplace.de

Original-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell

