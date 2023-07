Canopy Growth Corporation; Storz & Bickel

STORZ & BICKEL gibt die Zertifizierung von medizinischen Verdampfern nach den neuen EU-Vorschriften für Medizinprodukte bekannt

Tuttlingen, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Zertifizierung stärkt die führende Position von STORZ & BICKEL in der Entwicklung medizinischer Geräte und gewährleistet die kontinuierliche Verfügbarkeit der Geräte weltweit

Die STORZ & BICKEL GmbH („STORZ & BICKEL"), der weltweit führende Hersteller von hochwertigen und medizinisch zertifizierten Verdampfern für Cannabis und Tochterunternehmen der Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (Nasdaq: CGC), gab heute die Zertifizierung seiner Premium-Geräte VOLCANO MEDIC 2 und MIGHTY+ MEDIC gemäß der neuen EU-Verordnung für Medizinprodukte („MDR") bekannt.

Die neuen MDR-Vorschriften enthalten strengere Qualitätsanforderungen für in der EU hergestellte oder in die EU eingeführte Medizinprodukte als die Vorgängerrichtlinie MDD (Richtlinie über Medizinprodukte).

Das umfassende Zertifizierungsverfahren wurde vom TÜV SÜD durchgeführt, einem renommierten Anbieter von Zertifizierungs-, Auditierungs- und Prüfdienstleistungen. Im Rahmen des Audits wurden mehrere strenge Kriterien der Norm (DIN) EN ISO 13485:2016 bewertet, die definierte Prozesse und die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems der geprüften Stelle, die europäische Richtlinie 93/42/EWG (MDD) und die europäische Verordnung für Medizinprodukte (EU) 2017/745 - Anhang IX Kapitel I und III erfordern. Darüber hinaus umfasste die Prüfung das MDSAP mit länderspezifischen Anforderungen für Australien (TGA), Kanada (HC) und die Vereinigten Staaten (FDA). STORZ & BICKEL hat die Prüfung mit hervorragenden Ergebnissen und ohne Beanstandung bestanden.

„Als weltweit führender Hersteller von medizinisch zertifizierten Verdampfern für Cannabis sind wir uns der großen Verantwortung bewusst, die wir gegenüber unseren Patienten und Patientinnen haben, und wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg", sagte Jürgen Bickel, Gründer und Managing Director von STORZ & BICKEL. „Wir bauen weiterhin auf unser starkes Fundament aus führendem Gerätedesign und strengen Qualitätssicherungs- und Kontrollstandards, um die Verfügbarkeit unserer erstklassigen medizinischen Verdampfer für Patienten und Patientinnen weltweit sicherzustellen".

STORZ & BICKEL wird voraussichtlich im August den VOLCANO MEDIC 2 und den MIGHTY+ MEDIC mit MDR-Zertifizierung auf den Markt bringen – und damit einmal mehr einen neuen Industriestandard setzen und das Engagement des Unternehmens für außergewöhnliche Qualität bekräftigen.

Weitere Informationen über STORZ & BICKEL finden Sie auf www.storz-bickel.com.

Informationen zu STORZ & BICKEL GmbH

Die STORZ & BICKEL GmbH ist weltweit führend in der Herstellung von hochwertigen und medizinisch zertifizierten Verdampfern für Cannabis. Mit Qualität, Innovation und Einhaltung von Vorschriften hat das Unternehmen stets außergewöhnliche Produkte geliefert, die den höchsten Industriestandards entsprechen. STORZ & BICKEL mit Sitz in Tuttlingen, Deutschland, treibt die Weiterentwicklung der Verdampfungstechnologie voran und bietet ein sicheres und effizientes Mittel für den Konsum von Cannabis zu medizinischen Zwecken.

Informationen zu Canopy Growth

Canopy Growth Corporation („Canopy Growth") ist ein führendes nordamerikanisches Cannabis- und Konsumgüterunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Kraft von Cannabis zu entfesseln, um das Leben zu verbessern.

Durch unermüdliches Engagement für seine Kunden und Kundinnen liefert Canopy Growth innovative Produkte mit einem Schwerpunkt auf Premium- und Mainstream-Cannabismarken wie Doja, 7ACRES, Tweed und Deep Space. Das CPG-Portfolio von Canopy Growth umfasst die zuckerfreie Sportgetränkemarke BioSteel, gezielte 24-Stunden-Hautpflege- und Wellness-Lösungen von This Works, Gourmet-Wellness-Produkte von Martha Stewart CBD und kategorieprägende Verdampfertechnologie von Storz & Bickel aus Deutschland.

Canopy Growth hat ein umfassendes Ökosystem aufgebaut, um die Chancen des THC-Marktes in den USA zu nutzen. Dazu gehören die Rechte an Acreage Holdings, einem vertikal integrierten Cannabis-Betreiber in mehreren Bundesstaaten, mit Hauptbetrieben in dicht besiedelten Bundesstaaten im Nordosten. Sowie an Wana Brands, einer führenden Marke für essbare Cannabisprodukte in Nordamerika, und Jetty Extracts, einem in Kalifornien ansässigen Hersteller von hochwertigen Cannabisextrakten und Pionier der Clean-Vape-Technologie.

Neben seinen erstklassigen Produkten ist Canopy Growth in der Branche führend, indem es sich für soziale Gerechtigkeit, verantwortungsvollen Konsum und Reinvestitionen in die Gemeinschaft einsetzt – als Wegbereiter für eine Zukunft, in der Cannabis aufgrund seines Potenzials, zu größerem Wohlbefinden und einer Verbesserung des Lebens beizutragen, verstanden und begrüßt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com.

Warnhinweise über zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von Wörtern wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „schätzt", „beabsichtigt", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden „können", „könnten", „würden", „dürften" oder „werden", eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canopy Growth oder seinen Tochterunternehmen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Beispiele für solche Aussagen und Ungewissheiten sind Aussagen über die Einführung neuer Produkte im Rahmen der MDR-Zertifizierung, einschließlich des Zeitplans, des erwarteten Ergebnisses und der Qualität solcher neuen Produkteinführungen, sowie Erwartungen in Bezug auf andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder Wettbewerbs bezogene Faktoren.

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich eines negativen operativen Cashflows, der Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, der Verwendung der Erlöse, der Volatilität des Kurses der Stammaktien von Canopy Growth, der mit Prognosen verbundenen inhärenten Ungewissheit, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Investitionen, des Wachstums und der Ausweitung des Betriebs, der regulatorischen und lizenzrechtlichen Risiken, der Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich der Veränderungen an den Finanz- und Aktienmärkten und der Auswirkungen erhöhter Inflationsraten, rechtliche und behördliche Risiken in der Cannabisbranche, einschließlich der globalen behördlichen Rahmenbedingungen und der Durchsetzung von Vorschriften im Zusammenhang mit Cannabis; Reduzierung der Konzentration des Wirkstoffes; politische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit behördlichen Änderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche; Einhaltung umfangreicher behördlicher Vorschriften und die Auslegung verschiedener Gesetze, Vorschriften und Richtlinien; öffentliche Meinung und Wahrnehmung der Cannabisbranche; sowie andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen von Canopy Growth enthalten sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von Canopy Growth auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der United States Securities and Exchange Commission über EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar sind, einschließlich unter der Überschrift „Risk Factors" im Jahresbericht von Canopy Growth auf dem Formular 10-K für das am 31. März 2023 abgeschlossene Jahr.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen hat Canopy Growth solche Aussagen und Informationen im Vertrauen auf bestimmte Annahmen gemacht, die sie zu diesem Zeitpunkt für angemessen halten. Obwohl Canopy Growth der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sollten einzelne oder mehrere der vorgenannten Risiken oder Ungewissheiten eintreten, oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, antizipierten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl Canopy Growth versucht hat, wichtige Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, zu identifizieren, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und weder STORZ & BICKEL noch Canopy Growth sind verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

