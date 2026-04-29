Dyson GmbH

Dyson stellt seinen ersten Staubsauger mit Selbstentleerung vor: Der Dyson V10 Konical mit Auto-empty Dok

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Dyson bringt seinen ersten kabellosen Staubsauger mit Selbstentleerung auf den Markt: den Dyson V10 Konical mit Auto-empty Dok. Das System erleichtert den Alltag, indem es Reinigung, Entleerung, Aufladen und das Auffangen von Staub in einem durchdachten Set vereint - entwickelt für eine hygienische Reinigung und die alltägliche Nutzung, ohne Abstriche bei der Saugkraft machen zu müssen.

Die All Floor Cones Bodendüse und das Auto-empty Dok machen das Reinigen deutlich einfacher

Die neue All Floors Cones Bodendüse macht unsichtbaren Staub sichtbar und entwirrt lange Haare und Tierhaare[1], bevor sie sich um die Bürstenwalze wickeln. Nach dem Saugen übernimmt das Auto-empty Dok: Die Station entleert den Staubbehälter automatisch, lädt das Gerät auf und verstaut Zubehör platzsparend am selben Ort. So bleibt das Zuhause sauber - und die Reinigung wird weniger umständlich.

"Den Staubbehälter zu leeren, ist oft der unangenehmste Teil beim Staubsaugen. Deshalb haben wir eine Dockingstation entwickelt, die diesen Schritt automatisch und hygienisch übernimmt. Sie lädt das Gerät, organisiert das Zubehör und hält Staub bis zu zwei Monate lang sicher zurück. Eine einfache Idee - aber sie löst ein echtes Alltagsproblem", sagt Asaph Ooi, Head of New Product Development Floorcare bei Dyson.

Starke Saugkraft, neue Düse, verbesserte Filterung

Der Dyson V10 Konical ist für die tägliche, gründliche Reinigung entwickelt. Ein grüner präziser Lichtstrahl macht feinen, sonst schwer zu erkennenden Staub sichtbar. So bleibt beim Saugen keine Stelle unentdeckt.

Das Produkt verfügt über eine vollständig versiegelte, fünfstufige HEPA-Filterung für das gesamte System. Sie erfasst 99,99 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern[2] - also in der Größenordnung vieler Allergene, Bakterien und Viren. Die gefilterte Luft, die zurück in den Raum strömt, ist deutlich sauberer bei konstant gleichbleibend hoher Saugkraft.

Entleeren, aufladen, verstauen in einem Schritt

Das Auto-empty Dok überträgt Staub und Schmutz automatisch in einen versiegelten Behälter. Die Station kann den Schmutz von bis zu 60 Tagen aufnehmen[3] - häufiges Entleeren entfällt. Ein vollständig versiegeltes HEPA-Filtersystem fängt während des Entleerungsvorgangs feine Partikel auf und trägt so zu sauberer Luft im Zuhause bei.

Dank der integrierten Ladefunktion ist der Dyson V10 Konical jederzeit einsatzbereit, während der integrierte Stauraum drei Zubehörteile übersichtlich aufbewahrt.

Upgrade statt Neukauf

Dyson entwickelt Produkte für eine lange Lebensdauer und testet sie umfangreich. Das Auto-empty Dok ist kompatibel entwickelt: Besitzer*innen eines Dyson V8 Cyclone können ihr System erweitern, ohne ihr Vorgängerprodukt ersetzen zu müssen.

Das Zubehör der Modelle Dyson V8, V8 Cyclone und des neuen V10 Konical ist untereinander kompatibel. Kund*innen verwenden einfach die Aufsätze, die sie bereits besitzen, und ergänzen sie nach Bedarf. Neue Nutzer*innen wählen aus einem breiten Sortiment an Spezialdüsen und Aufsätzen - für unterschiedliche Bodenarten, schwer zugängliche Bereiche oder empfindliche Oberflächen. Flexibilität ohne Kompromisse.

Ein komplettes System für den Alltag

Der innovative Staubsauger vereint starke Saugkraft, fortschrittliche HEPA-Filterung und ein durchdachtes Design mit einer hygienischen Lösung, um das Produkt zu entleeren. So wird Saugen im Alltag einfacher, effizienter und weniger lästig - auch in Haushalten mit Kindern, Haustieren oder Allergiker*innen.

Verfügbarkeit

Der Dyson V10 Konical ist ab sofort via dyson.de und in allen Dyson Stores zum Preis von 499,00 EUR (UVP) erhältlich.

Das Auto-empty Dok ist ab Ende Mai/Anfang Juni 2026 via dyson.de und in allen Dyson Stores zum Preis von 150,00 EUR erhältlich, ein genaues Datum wird in Kürze bekannt gegeben. Um keine Updates zu verpassen, können sich Interessierte hier für den Dyson Newsletter anmelden.

Im Set ist beides zum Preis von 659,00 EUR (UVP) erhältlich.

Technische Merkmale des kabellosen Staubsaugers Dyson V10 Konical

Bodendüse: Die All Floor Cones Bodendüseentwirrt langes Haar und Tierhaare und macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar

Die All Floor Cones Bodendüseentwirrt langes Haar und Tierhaare und macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar Filterung : Die vollkommen verschlossene Hepa-Filterung fängt bis zu 99,99 % der Partikel bis zu 0,1 Mikrometer auf[2]

: Die vollkommen verschlossene Hepa-Filterung fängt bis zu 99,99 % der Partikel bis zu 0,1 Mikrometer auf[2] Saugkraft: 150 AW Saugkraft, +30 % im Vergleich zum Dyson V8

150 AW Saugkraft, +30 % im Vergleich zum Dyson V8 Laufzeit: 60 Minuten Laufzeit, +50 % im Vergleich zum Dyson V8; Austauschbarer Akku für doppelte Laufzeit erhältlich

60 Minuten Laufzeit, +50 % im Vergleich zum Dyson V8; Austauschbarer Akku für doppelte Laufzeit erhältlich Leistungsmodi: 3 Leistungsmodi: Eco, Medium und Boost

3 Leistungsmodi: Eco, Medium und Boost Betrieb: Einknopfbedienung

Einknopfbedienung Staubbehälter-Fassungsvermögen: 0,54 l-Behälter

0,54 l-Behälter Gewicht: 2,73 kg

2,73 kg Größe: 1160 mm (L) x 250 mm (B) x 210 mm (H)

1160 mm (L) x 250 mm (B) x 210 mm (H) Preis: 499,00 EUR (UVP)

Technische Merkmale des Dyson Auto-empty Dok

Filterung: Die Hepa-Filterung fängt bis zu 99,99 % der Partikel bis zu 0,1 Mikrometer auf[2]

Die Hepa-Filterung fängt bis zu 99,99 % der Partikel bis zu 0,1 Mikrometer auf[2] Staubbehälter-Fassungsvermögen: 2,5 l versiegelter Behälter, fasst Staub und Schmutz von bis zu 60 Tagen[3]

2,5 l versiegelter Behälter, fasst Staub und Schmutz von bis zu 60 Tagen[3] Aufladung: Integriertes Laden (Plug-in)

Integriertes Laden (Plug-in) Aufbewahrung: Bietet Platz für drei Staubsaugerzubehörteile

Bietet Platz für drei Staubsaugerzubehörteile Kompatibilität: Mit den kabellosen Staubsaugern Dyson V8 Cyclone und V10 Konical

Mit den kabellosen Staubsaugern Dyson V8 Cyclone und V10 Konical Gewicht: 7,2 kg (nur das Auto-empty Dok)

7,2 kg (nur das Auto-empty Dok) Größe: 1210 mm (L) x 291 mm (B) x 465 mm (H)

1210 mm (L) x 291 mm (B) x 465 mm (H) Preis: 150,00 EUR (UVP); 659,00 EUR (UVP im Set inkl. Dyson V10 Konical)

Link zum Pressekit inkl. Bildmaterial.

Hinweis: Dyson betreibt ein Affiliate-Programm, das es berechtigten Partner*innen ermöglicht, durch geteilte Links und Empfehlungen Provisionen zu verdienen. Bei Interesse bitte über diesen Link bewerben.

____________________________________________

[1] Getestet mit bis zu 60 cm langen Haaren im Boost-Modus

[2] Filterung getestet nach ASTM F3150

[3] Die tatsächliche Leistung kann variieren

Original-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuell