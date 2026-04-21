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Der Reisebegleiter für das Styling unterwegs: Der Dyson Supersonic Travel Haartrockner

32 % kleiner und 25 % leichter[1]. Und dennoch leistungsstark.

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Köln (ots)

Mit dem neuen Dyson Supersonic Travel erweitert Dyson sein Beauty-Portfolio um einen Haartrockner im Reiseformat, der gezielt für unterwegs entwickelt wurde. Er verbindet die Styling-Performance der Supersonic Familie mit einem Format, das sich einfacher verstauen und auf Reisen mitnehmen lässt. Mit 32 % kleinerem Format und einem 25 % geringeren Gewicht1 wurde der Dyson Supersonic Travel für Menschen entwickelt, die auch unterwegs Wert auf schnelles Trocknen, intelligente Temperaturregulierung, sowie ein präzises Finish mit glatterem und glänzenderem[1] Haar legen. Durch die integrierte Universalspannung von 100 - 240V und einem Leistungsbereich von 1000 - 1220 W lässt sich der Supersonic Travel problemlos weltweit nutzen.

Für Reisen entwickelt - ohne Kompromisse bei der Leistung

Ob Geschäftsreise, Fitnessstudio-Besuch, Wochenendtrip oder Urlaub: Wer außerhalb seines eigenen Badezimmers stylt, kennt die Herausforderung umfangreicher Styling-Tools, begrenzten Platz im Gepäck und Kompromisse bei der Performance. Genau hier setzt der Dyson Supersonic Travel an. Das kompaktere und leichtere Format lässt sich einfacher transportieren und verstauen, ohne auf den leistungsstarken, kontrollierten Luftstrom zu verzichten, für den Dyson bekannt ist.

"Wir haben nicht einfach nur einen Haartrockner kleiner gemacht, sondern ihn gezielt für das Styling auf Reisen neu entwickelt. Der Dyson Supersonic Travel bietet leistungsstarkes Styling und schützt das Haar gleichzeitig vor extremer Hitze. Er vereint Performance, Mobilität und Haargesundheit in einem kompakten Format", sagt James Dyson, Gründer und Chef-Ingenieur.

Kompaktes Design im Handtaschenformat

Mit einem Gewicht von 330 Gramm ist der neue Haartrockner handgepäcktauglich und passt problemlos in Handtaschen und Kabinengepäck. Gleichzeitig bietet er die Leistung, für die Dyson bekannt ist und ist der einzige Reise-Haartrockner, der vollständig kompatibel mit vorhandenen Supersonic-Aufsätzen ist.[2]

Wie bei den Dyson Haarpflege-Technologien steht auch beim Dyson Supersonic Travel der Schutz des Haares im Fokus. Die Technologie wurde dafür entwickelt, Haare schnell zu trocknen und zugleich die Belastung durch extreme Hitze zu reduzieren. So bleibt der natürliche Glanz besser erhalten und das Haar lässt sich kontrollierter stylen. Die intelligente Temperaturregulierung misst die Lufttemperatur 100-mal pro Sekunde - für gesund aussehendes und spürbar gesundes Haar. Gleichzeitig ist der Luftstrom präzise darauf ausgelegt, das Haar schnell und gleichmäßig zu trocknen, damit es gesund und glänzend bleibt.[3]

Perfekte Kombination für gesundes Haar

Reisefreundliche Haarpflegeprodukte sind die perfekte Ergänzung zum Dyson Supersonic Travel, indem sie das Haar auch in wechselnden Klimabedingungen schützen und auf Reisen[4] schonendes, gesundes Trocknen fördern. Das Dyson Omega Leave-in Conditioning Spray Mini pflegt das Haar bei jeder Anwendung. Dank der Dyson Oli7-Mischung - einer einzigartigen Kombination aus sieben Omega-reichen Ölen, darunter Sonnenblumenöl aus Dyson-eigenem Anbau - bietet das Spray intensive Pflege, reduziert Frizz und schützt vor Luftfeuchtigkeit.

"Wir beobachten einen klaren Trend hin zu pflegeleichten, aber wirkungsvollen Reise-Styles - wie etwa der 'air-sculpted wave'. Mit dem neuen Supersonic Travel Haartrockner lässt sich der gewünschte Look mit maximalem Glanz kreieren. Er eignet sich ideal für Reiseziel mit hoher Luftfeuchtigkeite ebenso wie für trockene Kabinenluft, und die präzise Luftstromkontrolle hilft dabei, den Ansatz anzuheben und die Längen und Spitzen gleichzeitig zu glätten. Das Ergebnis ist ein Style, der bewusst gestylt wirkt und dabei dennoch mühelos aussieht - perfekt für moderne Reisende", erklärt Global Styling Ambassadorin Irinel de Leon.

Verfügbarkeit

Der Dyson Supersonic Travel Haartrockner ist inklusive des Stylingdüsen-Aufsatzes ab dem 21. April 2026 zum Preis von 299,- EUR (UVP) in den Dyson Stores, auf dyson.de, sowie bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Für mehr Vielseitigkeit sind weitere Aufsätze wie der Diffuser, der Kammaufsatz mit breiten Zacken, die Smoothing-Düse, der Flyaway-Aufsatz und der Aufsatz für einen sanften Luftstrom auch separat erhältlich, sodass sich das Stylinggerät an Haartyp und Stylingziele individuell anpassen lässt.

Hier geht es zum vollständigen Presse-Kit inkl. Bildmaterial.

ENDE

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[1] Verglichen zu an der Luft getrocknetem Haar.

[2] Bezieht sich ausschließlich auf die Haartrockner Dyson Supersonic und Dyson Supersonic Nural.

[3] 87 % stimmen zu, dass sich ihr Haar gesund anfühlt - basierend auf einem Verbraucher*innentest mit 98 Teilnehmer*innen im Vergleich zu deren bisherigem Reise-Haartrockner. Durchgeführt im Januar 2026.

[4] 94 % der Verbraucher*innen stimmen zu, dass der Supersonic Travel besser ist als ein Hotel-Haartrockner. Basierend auf einem Verbraucher*innentest mit 54 Teilnehmer*innen, die innerhalb der vergangenen drei Monate einen Hotel-Haartrockner verwendet haben. Durchgeführt im Januar 2026.

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