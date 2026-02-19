Dyson GmbH

Dyson PencilWash: der schlankste, ultraleichte und hygienische Nassreiniger ist jetzt erhältlich

Der neue 38 mm PencilWash wurde für mühelose Manövrierbarkeit und hygienische Nassreinigung entwickelt.

Ultraflach mit einem 38-mm-Griff für optimalen Handkomfort und einfache Aufbewahrung

Mit nur 2,2 kg ist er besonders leicht - entwickelt für maximale Manövrierbarkeit und Reinigung unter niedrigen Möbeln

Verwendet eine Kombination aus Befeuchtungs-, Schrubb- und Absaugtechnik, um sicherzustellen, dass nur frisches Wasser zur Reinigung verwendet wird

Befeuchtungskontrolle für präzise Wasserversorgung bei verschiedenen Bodenarten und Flecken

Entwickelt, um entlang von Wänden und Sockelleisten zu reinigen; lässt sich flach klappen, um mit nur 15 cm Höhe unter niedrigen Möbeln zu reinigen und ein vollständiges Reinigungsergebnis zu erzielen

Dyson stellt heute den Dyson PencilWash vor, eine leichtere, schlankere und kleinere Lösung für die Nassreinigung ohne hygienische Kompromisse. Der Dyson PencilWash kombiniert das Know-how von Dyson im Bereich der Nassreinigung und den Fokus auf Hygiene mit dem revolutionären, von Dyson entworfenen, bleistiftdünnen Format und bietet mühelose Manövrierbarkeit und eine hygienische Reinigungsleistung für moderne Haushalte.

"Wir sind bestrebt, Geräte kleiner und leichter zu machen und gleichzeitig ihre Leistung drastisch zu verbessern. Der PencilWash wendet diesen Gedanken auf die Nassreinigung an: Unser schlankstes, ultraleichtes Format gleitet mühelos und erreicht Stellen, an die andere nicht gelangen können. Durch Befeuchten, Schütteln und Absaugen sorgt er für hygienische Sauberkeit nur mit frischem Wasser, unterstützt durch unser filterfreies System. Er vereint die Einfachheit eines Besens mit der Präzision und Kraft der Dyson-Technik." - John Churchill, Technischer Leiter bei Dyson

Der schlankste und leichteste Nassreiniger[1]. Lässt sich flach klappen, um enge Stellen zu reinigen.

Der neue ultraschlanke, leichte Griff mit nur 38 mm Durchmesser macht die Nassreinigung mühelos - ohne Kompromisse bei der Hygiene und Reinigungsleistung.

Der Dyson PencilWash wiegt nur 2,2 kg und 380 g in der Hand und ist äußerst wendig, da er sich mit einer einfachen Drehung ganz natürlich lenken lässt. Er lässt sich bis zu 170° flachlegen, um unter niedrigen Möbeln zu reinigen und enge Stellen zu erreichen, ohne an Leistung zu verlieren.

Kein verschmutzter Filter. Keine Geruchsentwicklung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Nassreinigern verfügt der Dyson PencilWash über keinen Filter, der Schmutz auffängt, Bakterien bildet, Gerüche abgibt und schwer und unangenehm zu reinigen ist. Durch sein filterfreies Design entfällt das Risiko von Schlamm, Verstopfungen oder Leistungseinbußen, sodass jederzeit eine leistungsstarke und zuverlässige Reinigung gewährleistet ist.

Beseitigt effektiv nasse Verschmutzungen und Flecken und sorgt für eine schnell trocknende Bodenoberfläche

Der neue Dyson PencilWash wurde entwickelt, um alle Arten von Schmutz auf einmal zu beseitigen, einschließlich nasser Verschmutzungen und Flecken. Er verfügt über eine Mikrofaserrolle mit hoher Dichte und 64.000 Filamenten pro cm², die nass- und trockene Verschmutzungen gleichzeitig entfernt.

Schmutzwasser und Schmutz werden bei jeder Umdrehung kontinuierlich aus der Mikrofaserrolle abgesaugt. In Kombination mit einem präzisionsgefertigten 8-Punkt-Befeuchtungssystem, das die Rolle kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt, verwenden die Besitzer stets frisches Wasser zur Reinigung der Böden - so ist die nächste Reinigung immer so hygienisch wie die erste.

Reinigt bis zu 100 m² Bodenfläche[2] mit anpassbaren Befeuchtungsmodi

Der PencilWash von Dyson bietet zwei Befeuchtungsmodi für eine präzise Steuerung der Bodenfeuchtigkeit. Ob leichte Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken - die Benutzer*innen können den Wasserfluss an unterschiedliche Oberflächen und Reinigungsanforderungen anpassen und so optimale Ergebnisse mit einer schnell trocknenden Bodenoberfläche erzielen.

Ein 300-ml-Frischwassertank reinigt bis zu 100 m2 Bodenfläche[3], was in etwa der Größe einer durchschnittlichen Vierzimmerwohnung entspricht. Mit einer Laufzeit[4] von 30 Minuten und einem austauschbaren Akku[5] für längere Nutzung können die Besitzer*innen mehr von ihrem Zuhause auf einmal reinigen - und dabei eine schnell trocknende Bodenoberfläche erhalten.

Dyson 02 Probiotic Reinigungslösung für Hartböden

Die Dyson 02 Probiotic Reinigungslösung für Hartböden wurde speziell für die Verwendung mit allen Nass- und Trockenreinigern von Dyson, einschließlich des Dyson PencilWash, entwickelt, um eine optimierte Bodenreinigungsleistung und länger anhaltende Sauberkeit zu erzielen. Es handelt sich um eine nicht schäumende, ungiftige Formel, die auf mikroskopischer Ebene tiefenwirksam reinigt, Schmutz und Verunreinigungen effektiv entfernt und gleichzeitig schonend zu Böden und sicher für Haustiere und Kinder ist.

Direkt bei Dyson erhältlich

Der Dyson PencilWash ist ab dem 19. Februar zum Preis von 349,- EUR (UVP) in den Dyson Stores und auf dyson.de erhältlich.

[1] Im Vergleich zu den fünf weltweit führenden Marken mit den drei beliebtesten Bodenreinigungsmodellen dieser Marken, basierend auf Daten von GFK, FEB und Circana von Juni 2024 bis Juni 2025, intern getestet gemäß DTM021.

[2] Die Reinigungsfläche wird im Modus mit geringer Befeuchtung auf Basis einer einzigen Füllung des Frischwassertanks simuliert. Die Reinigungsfläche kann je nach Modus, Verwendung und Reinigungsroutine variieren.

[3] Die Reinigungsfläche wird im Modus mit geringer Befeuchtung auf Basis einer einzigen Füllung des Frischwassertanks simuliert. Die Reinigungsfläche kann je nach Modus, Verwendung und Reinigungsroutine variieren.

[4] Mit einer einzigen Akkuladung. Die tatsächliche Laufzeit kann je nach Produktverwendung variieren.

[5] Zusätzlicher Akku separat erhältlich.

