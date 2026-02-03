Dyson GmbH

Dysons erstes Pflegeprodukt speziell für die Kopfhaut: Dyson Amino

Klinisch nachgewiesen: 63 % weniger Haarausfall, 62 % weniger fettige Kopfhaut, 88 %[1] weniger sichtbare Schuppen

Köln (ots)

Mit Dyson Amino präsentiert Dyson einen leichten Leave-In-Kopfhaut-Pflegeschaum, hergestellt aus Gerste aus eigenem Dyson Farming Anbau - entwickelt, um die Kopfhaut mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu schützen und zu stärken. Die Wirksamkeit ist klinisch nachgewiesen - sie reduziert Haarausfall um 63 % und fettige Kopfhaut um 62 %[1]. Mit Dyson-Gerste aus eigenem Anbau und Inhaltsstoffen in Hautpflegequalität stellt sie einen Durchbruch in der Unterstützung der Kopfhautbarriere und der Anti-Aging-Pflege dar. Denn Haargesundheit beginnt bei der Wurzel.

Die Dyson Amino11 Mischung als Grundlage

Die Haarpflege nutzt Dyson Amino11 - eine Mischung aus Gerste aus eigenem Dyson-Anbau und 11 Aminosäuren. Gerste ist nährstoffreich und versorgt die Haarfollikel, verbessert die Kopfhautgesundheit und unterstützt das Haarwachstum. Sie enthält Vitamine, Mineralien wie Eisen und Zink sowie Antioxidantien - wirksam, um das Haar zu stärken, seinen natürlichen Glanz zu verbessern und Haarausfall zu reduzieren[1].

"Landwirtschaft und Beauty scheinen Welten voneinander entfernt zu sein, aber doch sind sie in der Wissenschaft verwurzelt. Dyson Farming erforscht, wie die Qualität von Inhaltsstoffen - angebaut, getestet und verfeinert - den Beauty-Bereich auf das nächste Level heben kann. Diese Formulierung ist anders, denn ihre Wirkstoffe sind nicht nur entwickelt, sondern auch selbst angebaut. Durch den Anbau von Gerste auf unseren Farmen haben wir ihr Aminosäureprofil genutzt, um die Kopfhautbarriere und Feuchtigkeitsversorgung zu unterstützen. Es ist ein kraftvoller Inhaltsstoff - natürlich reich an Nährstoffen - der die Grundlage für gesundes Haar bildet." - James Dyson, Gründer und Chefingenieur

Gesunde Kopfhaut bedeutet gesundes Haar

Eine gesunde Kopfhaut ist die Grundlage für gesundes Haarwachstum. Der Schutz der Kopfhautbarriere ist entscheidend für das Gleichgewicht, die Feuchtigkeitsversorgung und die Widerstandskraft des Haares. Globale Studien bestätigen: Eine "gesunde Kopfhaut" ist einer der Schlüsselfaktoren für "gesundes Haar". Doch juckende oder fettige Kopfhaut bleiben die häufigsten Probleme - oft ein Zeichen für eine beeinträchtigte Kopfhautbarriere. Viele konventionelle Behandlungen wirken fettig oder schwer, lassen sich schlecht auftragen und beeinträchtigen damit sowohl das Nutzungserlebnis als auch die Wirksamkeit.

Dyson Amino Leave-In Pflegeschaum für die Kopfhaut

Dysons neue Leave-In Kopfhautbehandlung wurde entwickelt, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu beruhigen und zu schützen. Klinisch nachweisliche Ergebnisse. Dermatologisch getestet. Entwickelt für alle Haar- und Kopfhauttypen.

Wichtigste Merkmale

Ausgewogen für optimales Kopfhaut-Milieu: Schafft ein perfektes Gleichgewicht zwischen Feuchtigkeit und Fett für eine verbesserte Kopfhautbarriere-Funktion, mit bis zu 65 % sofortiger Erhöhung der Kopfhautfeuchte und bis zu 62 %[1] weniger fettige Kopfhaut.

Schafft ein perfektes Gleichgewicht zwischen Feuchtigkeit und Fett für eine verbesserte Kopfhautbarriere-Funktion, mit bis zu 65 % sofortiger Erhöhung der Kopfhautfeuchte und bis zu 62 %[1] weniger fettige Kopfhaut. Nicht fettig - durch intelligente Schaum-zu-Serum-Formel: Leichte Schaum-zu-Serum-Formel mit Präzisionsdüse für intuitive, kontrollierte Anwendung. 94 % bestätigen, dass sich das Haar nach der Anwendung nicht fettig oder klebrig anfühlt[2].

Leichte Schaum-zu-Serum-Formel mit Präzisionsdüse für intuitive, kontrollierte Anwendung. 94 % bestätigen, dass sich das Haar nach der Anwendung nicht fettig oder klebrig anfühlt[2]. Die perfekte Mischung: Dyson Amino11: Gerste aus eigenem Dyson Farming Anbau, kombiniert mit 11 Aminosäuren zur Unterstützung der Kopfhautbarriere.

Gerste aus eigenem Dyson Farming Anbau, kombiniert mit 11 Aminosäuren zur Unterstützung der Kopfhautbarriere. Leistungsstarke Hautpflegewirkstoffe: Enthält Niacinamid und Ectoin Natural® zur Verbesserung der Kopfhautbarriere. Mit Koffein.

Enthält Niacinamid und Ectoin Natural® zur Verbesserung der Kopfhautbarriere. Mit Koffein. Für stärkeres, gesünder aussehendes Haar: Fördert und schützt ein optimales Kopfhaut-Milieu für stärkeres, gesünder aussehendes Haar. 63 % weniger Haarausfall[3] und verbesserte Haardichte bei fortgesetzter Anwendung. 90 % gaben an, dass sich ihr Haar und ihre Kopfhaut verändert haben[4].

Anwendung:

Das feuchte oder trockene Haar in Strähnen aufteilen, das Pflegeprodukt direkt auf die Kopfhaut auftragen und einmassieren, um der Haut Feuchtigkeit und Schutz zu spenden. Etwa 8 bis 10 Pumpstöße reichen aus, um die gesamte Kopfhaut zu bedecken. Die Schaum-zu-Serum-Formel sorgt für eine gleichmäßige, nicht fettende Anwendung, ohne das Styling zu beeinträchtigen.

Das Pumpsystem versorgt das Produkt mit Sauerstoff und sorgt für eine optimale Anwendung. Die Verpackung ist NFC-kompatibel und bietet personalisierte Anleitungen, Support und mehr. Für alle Haarpflegeprodukte in Originalgröße sind Nachfüllpackungen erhältlich.

Ein vollständiges Ökosystem an Haarpflegeprodukten:

Mit der Einführung des Kopfhautpflegeprodukts bietet Dyson nun ein umfassendes Produktportfolio an Haarpflegeprodukten, die für alle Phasen der Haarpflege entwickelt wurden:

Dyson Chitosan für das Styling - entwickelt, um das Haar während des Stylings zu schützen

Dyson Omega für die Haarpflege - zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Haargesundheit

Dyson Amino für die Kopfhautpflege - zum Schutz vor Umwelteinflüssen und Unterstützung langfristiger Widerstandsfähigkeit von Kopfhaut und Haar

Die Dyson Haarpflegeprodukte sind darauf ausgerichtet, nahtlos mit Dyson Haarpflegetechnologien zusammenzuwirken, um eine ganzheitliche Routine zu schaffen, die die Haargesundheit in den Mittelpunkt stellt.

Dyson Amino für die Kopfhautpflege ist in der Originalgröße (75 ml) in den Dyson Stores und online unter dyson.de zu einem Preis von 52 Euro erhältlich.

[1] Basierend auf einem klinischen Test an 67 Teilnehmer*innen mit allen Kopfhauttypen. Jede*r Teilnehmer*in hat das Produkt 12 Wochen lang täglich benutzt. Die Ergebnisse können abweichen.

[2] Basierend auf einem Fragebogen zur Selbsteinschätzung von 67 Teilnehmer*innen mit allen Kopfhauttypen.

[3] Basierend auf täglicher Anwendung über 12 Wochen. Haarausfall gemessen mittels Kämmtest bei 25 Teilnehmer*innen; Fettigkeit-Reduktion basierend auf klinischem Test mit 67 Teilnehmer*innen. Ergebnisse können variieren.

[4] Basierend auf einem Fragebogen zur Selbsteinschätzung von 67 Teilnehmer*innen mit allen Kopfhauttypen.

