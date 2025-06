Voxel

Voxel skaliert KI-gestützte Plattform für Sicherheit am Arbeitsplatz mit internationaler Expansion auf fünf Kontinenten

Rotterdam, Niederlande

Globale Expansion nach der Serie-B-Finanzierungsrunde des Unternehmens in Höhe von 44 Millionen US-Dollar und der Auszeichnung mit dem TT Club Innovation in Safety Award.

Voxel, das Unternehmen für Computer Vision AI, das die Sicherheit und das Risiko am Arbeitsplatz revolutioniert, gab heute seine internationale Expansion auf fünf Kontinente bekannt, die durch die wachsende Nachfrage bestehender multinationaler Kundschaft angetrieben wird. Diese Ankündigung erfolgt kurz nach der Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 44 Millionen US-Dollar und fällt mit der Verleihung des prestigeträchtigen TT Club Innovation in Safety Award auf der TOC Europe, einer Konferenz für Fachleute aus den Bereichen Container Supply Chain und Hafen in Rotterdam, Niederlande, zusammen.

Angesichts der Tatsache, dass 2,78 Millionen Beschäftigte weltweit jedes Jahr durch arbeitsbedingte Vorfälle ihr Leben verlieren, kommt die internationale Expansion von Voxel zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem Unternehmen dringend KI-gestützte Sicherheitslösungen benötigen, um von einer reaktiven zu einer proaktiven Sicherheitsstrategie am Arbeitsplatz überzugehen. Die Plattform des Unternehmens, die bestehende Sicherheitskamera-Infrastrukturen in proaktive Sicherheitssysteme umwandelt, hat bei Kunden bereits große Wirkung gezeigt: Ein Kunde meldete, dass die Kosten für Schadenersatzansprüche von Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 85 % gesunken sind, während ein anderer Kunde einen Rückgang der Anzahl an Verletzungen um 56 % verzeichnete. Durch Gefahrenerkennung in Echtzeit und vorausschauende Sicherheitserkenntnisse ermöglicht die Technologie von Voxel Unternehmen, die betriebliche Transparenz zu verbessern und Zwischenfälle am Arbeitsplatz unabhängig vom Standort zu reduzieren.

Um sein internationales Wachstum zu unterstützen, bringt Voxel die Plattform in mehreren Sprachen heraus, unter anderem in Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Polnisch, Vietnamesisch, Malaiisch und Japanisch. Dadurch wird sichergestellt, dass die Beschäftigten an der Front und Sicherheitsmanager Zugang zu wichtigen Sicherheitsinformationen in ihrer Muttersprache haben, was die Akzeptanz sowie die Effektivität verbessert. Die hybride Cloud-Architektur von Voxel ermöglicht Kunden außerdem eine globale Skalierung und bietet eine zentrale Plattform für unternehmensweite Einblicke in Sicherheits- und Risikoaspekte. Darüber hinaus hat Voxel umfassende Maßnahmen im Einklang mit der DSGVO und anderen länderspezifischen Datenschutzbestimmungen eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Plattform die lokalen Datenschutzanforderungen in diesen internationalen Märkten erfüllt.

„Voxels Kunden sind die treibende Kraft hinter unserer internationalen Expansion", sagt Vernon O'Donnell, Geschäftsführer von Voxel. „Sie sehen die Auswirkungen, die Voxel auf ihre nordamerikanischen Standorte hat und wollen diese Ergebnisse in allen ihren Betrieben wiederholen. Wir sind bestrebt, unsere Kunden überall dort zu unterstützen, wo sie tätig sind, und eine starke Sicherheitskultur in ihrer gesamten globalen Präsenz zu gewährleisten."

„Voxels Plattform hat uns einen noch nie dagewesenen Einblick in die Sicherheitsrisiken in unseren weltweiten Betrieben verschafft", so Greg Chastain, Global Health & Safety Directory, NSG Group. „Indem wir Trends erkennen und proaktive Maßnahmen ergreifen, können wir unsere Sicherheitsleistung weltweit deutlich verbessern."

TOC Europe und The TT Club Innovation in Safety Award Voxel wird auf der TOC Europe in Rotterdam sprechen und ausstellen, um die branchenweite Diskussion über den Einsatz von KI für proaktives Sicherheitsmanagement voranzutreiben. Die Veranstaltung präsentiert die besten Innovationen im Bereich der Hafensicherheit mit einem vollgepackten Programm zum Thema Risikomanagement.

In Anerkennung seines Einflusses auf Sicherheitsinnovationen wurde Voxel mit dem TT Club Innovation in Safety Award ausgezeichnet, was seine Glaubwürdigkeit und seinen Einfluss auf globaler Ebene unterstreicht. Die vom TT Club und ICHCA International verliehene Auszeichnung würdigt den bahnbrechenden Einfluss von Voxel auf die Sicherheit am Arbeitsplatz durch KI-Technologie. Der Preis wird in diesem Jahr zum achten Mal verliehen und zeichnet Unternehmen aus, die bedeutende Sicherheitsfortschritte erzielen und neue Branchenstandards für die Risikoprävention setzen.

Um Voxel auf der Konferenz zu sehen, sollten Sie nicht die Sitzung mit Chris Skipper, Leiter für Kundenlösungen bei Voxel und Neil Dalus, Risikobewertungsmanager für das TT Club's Loss Prevention Team verpassen. Ihre Sitzung, See the Unseen: Wie KI blinde Flecken in der Hafensicherheit beseitigt, findet am Donnerstag, den 19. Juni von 12:30 – 13:00 Uhr im Safety Village statt. Die Sitzung wird sich mit folgendem Thema befassen:

Wie KI risikoreiche Interaktionen zwischen Menschen, Fahrzeugen und Geräten identifiziert

Die Rolle von Echtzeitwarnungen und Erkenntnissen nach Ereignissen bei der Verbesserung der Sicherheitskultur in Häfen

Was Häfen von erfolgreichen KI-Sicherheitseinsätzen in Logistik und Lagerhaltung lernen können

Wie man KI-gestützte Transparenz mit der bestehenden Infrastruktur für einen schnelleren ROI einsetzt

Um mit Voxel auf der Konferenz in Kontakt zu treten, finden Sie sie im Safety Village.

Informationen zu Voxel Voxel revolutioniert die Sicherheit am Arbeitsplatz mit seiner KI-gestützten Plattform für die Standortübersicht, die Unternehmen dabei helfen soll, Risiken in industriellen Umgebungen zu erkennen und zu mindern. Unter Verwendung vorhandener Kameras verwandelt Voxel einfaches Videomaterial in verwertbare Erkenntnisse, welche Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihre Arbeitsplätze proaktiv sicherer und effektiver zu gestalten.

Voxel arbeitet mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Lagerhaltung, Fertigung, Vertrieb und Versicherung zusammen. Indem Voxel Unternehmen mit Werkzeugen ausstattet, mit denen sie Risiken erkennen können, bevor sie auftreten, sorgst das Unternehmen für sicherere und effektivere Arbeitsumgebungen.

