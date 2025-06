Teroxx

Bitcoin-Hoch: Umstrukturierung institutioneller Portfolios in Sicht?

Larnaca/Zypern

Marktkommentar von Jannick Broering, Chief Asset Management Officer bei Teroxx:

Die vergangene Handelswoche war von leichter Negativität und Konsolidierungsphasen geprägt. Nachdem Bitcoin ein neues Allzeithoch bei ~$112.000 erreicht hatte, konnte der Trend kurzfristig nicht fortgesetzt werden und kleinere Gewinnmitnahmen / Abverkäufe waren die Folge. Aktuell rangiert Bitcoin bei ~$105.000 und verdeutlicht somit die fundamentale Stärke und tendenziell ruhige Verhaltensweise nach dem neuen Allzeithoch. Die Vergangenheit zeigt, dass eine erhöhte Volatilität rund um neue Hochpunkte eher für mittelfristige Negativität sorgte, wodurch die aktuelle Marktphase als eine sehr positive angesehen werden kann. Auch die weltweiten Finanzmärkte erlebten in der vergangenen Woche eine Konsolidierung, die von dem Hin-und-Her rund um die Zölle seitens der US-Regierung geprägt wurde. Die institutionellen Produkte rund um die Bitcoin ETFs erlebten hohe Zu- und Abflüsse zum Ende des Monats, was auf eine minimale Umstrukturierung einiger Portfolios hindeutet, dieser Wert jedoch unter zwei Prozent der Gesamtsumme liegt.

Charttechnik

Das neue Allzeithoch von Bitcoin etablierte einen neuen Hochpunkt bei $112.000, welcher weiterhin die Resistenz darstellt. Eine Supportetablierung über halb der $100.000 Marke, wie aktuell geschehen bei ~$103.000 dürfte den Markt und insbesondere Bitcoin weiter stabilisieren und Positivität aufbauen. Das Marktsentiment lässt weitere Aufschwünge vermuten, sollten die weltweiten Finanzmärkte solide Entwicklungen aufweisen und die Zuflüsse in digitale Assets voranschreiten, wie in den letzten Wochen. Sollte die psychologisch wichtige Marke von $100.000 unterschritten werden, so dürfte eine volatile Phase aufkeimen, mit potenzieller Supportbildung bei ~$95.000.

Bitcoin-Aufwärtsziele: $109.000, $112.500, $116.500

Bitcoin Abwärtsziele: $102.000, $100.000, $95.000

Ethereum Supportzone: $2.400

Ethereum Resistenzzone: $2.790

Teroxx