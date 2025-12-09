Dyson GmbH

Dyson OnTrac und PORTER präsentieren ein limitiertes Set aus Kopfhörern und Schultertasche

Köln (ots)

Die Kombination vereint Dysons fortschrittliche Ingenieurskunst mit dem ikonischen Design und der japanischen, handwerklichen Präzision von PORTER

Dyson und PORTER haben gemeinsam eine exklusive Edition entwickelt: ein limitiertes Set, bestehend aus Dysons OnTrac Kopfhörern und einer maßgeschneiderten PORTER Schultertasche, das weltweit in nur 380 einzeln nummerierten Exemplaren erhältlich ist.

Die Partnerschaft verbindet britische Ingenieurskunst mit japanischer Designtradition und spiegelt die Werte beider Marken wider: herausragende Handwerkskunst, innovative Lösungen und das konsequente Streben nach Funktionalität, Ästhetik und einem außergewöhnlichen Nutzer*innenerlebnis.

"Mit den Dyson OnTrac Kopfhörern ist ein Produkt entstanden, das technische Präzision und gestalterische Exzellenz vereint. Japanisches Design - geprägt von Schlichtheit, Funktionalität und ästhetischer Klarheit - inspiriert uns bei Dyson seit jeher. Unsere Zusammenarbeit mit PORTER verkörpert genau diesen Anspruch und greift das reiche Erbe japanischer Handwerkskunst sowie ihren prägenden Einfluss auf internationale Mode und Technologie auf." - Jake Dyson, Chefingenieur.

Design, Handwerk, Präzision

Jede Schultertasche wird in Japan von Hand von erfahrenen Künstler*innen aus sorgfältig ausgewählten, wasserabweisenden Materialien gefertigt. Insgesamt 77 präzise zusammengesetzte Einzelteile - darunter ein eigens entwickelter Kopfhörerhalter für sicheren und komfortablen Transport - machen die Tasche zu einem einzigartigen funktionalen Designpiece.

Ein weiteres besonderes Highlight: An jeder Tasche befindet sich ein Dyson OnTrac Technologie-Emblem - eine in Harz gegossene Plakette, die Fragmente von Komponenten, Materialien und Designskizzen aus der OnTrac Entwicklung einschließt und mit einer individuellen Nummer der limitierten Edition graviert ist. Jedes Exemplar steht für kompromisslose Qualität, technische Raffinesse und außergewöhnliche Handwerkskunst - von der Materialauswahl bis zur finalen Montage.

Die Kunst, Sound zu tragen

In Kombination mit der PORTER Tasche bieten die Dyson OnTrac Kopfhörer ein nahtloses Audioerlebnis für unterwegs.

Für den sicheren und schnellen Zugriff sorgt der markante Kopfhörerhalter außen an der Tasche - ein exklusives Design-Element dieser Kooperation.

Die kompakte Silhouette und das marineblaue Design mit den typischen PORTER Farbakzenten in Cinnabar und Khaki (kuratiert von Jake Dyson) sind von aktuellen Streetwear-Trends und der OnTrac Farbpalette inspiriert.

Die eloxierten OnTrac Endkappen in CNC Schwarz Nickel, präzisionsgefräst auf 0,8-1,6 Mikrometer, sind mit einem für den OnTrac neu interpretierten Version des ikonischen PORTER Logos versehen.

Abgerundet wird das Set durch die Dyson OnTrac Technikplakette mit Drahtschlaufe - ein tragbares, einzigartiges Stück aus der Entwicklungsgeschichte des Dyson OnTrac.

Gemeinsame Philosophie, gemeinsames Erbe

YOSHIDA & Co. feiert sein 90-jähriges Bestehen und steht wie Dyson für höchste Ansprüche an Qualität und Innovation.

"Diese mit viel Liebe zum Detail gefertigte Tasche ist ein Statement für höchste Qualität und zeigt, wie Produkte durch schlichtes, durchdachtes Design den Alltag einfach machen." - Jake Dyson, Chefingenieur.

Dyson OnTrac Kopfhörer

Hi-Fi-Kopfhörer mit branchenführender Geräuschunterdrückung[1] und bis zu 55 Stunden[2] immersivem Hörerlebnis.

Die verschiedenfarbigen Endkappen und Ohrpolster können individuell kombiniert werden und ermöglichen dadurch über 2.000 Farbzusammenstellungen. Jedes Ohrpolster ist aus ultraweicher Mikrofaser sowie hochwertigem Schaumstoff gefertigt und sorgt sowohl für hervorragenden Komfort als auch akustische Abdichtung. Die mehrfach schwenkbaren Gimbal-Arme und der einzigartig positionierte Akku im Kopfbügel ermöglichen eine ausgewogene Gewichtsverteilung.

Limitierte Verfügbarkeit: Dyson OnTrac | PORTER Collaboration

Die exklusive Kombination aus Dyson OnTrac Kopfhörern und maßgeschneiderter PORTER Schultertasche ist ab sofort in streng limitierter Auflage für 699 EUR im Dyson Store Berlin und online via dyson.de erhältlich.

Das Set umfasst: OnTrac Kopfhörer in Nachtblau, Endkappen CNC Schwarz (mit PORTER Lasergravur auf der rechten Endkappe), Ohrpolster in Khaki und Cinnabar sowie individuelle PORTER Tasche und Hülle mit nummeriertem Dyson OnTrac Technologie-Emblem in einer Präsentationsbox.

Bildmaterial zum Download gibt es hier.

[1] Mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Die Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren.

[2] Basierend auf einer durchschnittlichen Hördauer von drei Stunden pro Tag mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung (ANC). Die Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren.

