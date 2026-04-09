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Dyson stellt seinen ersten tragbaren 3-in-1-Ventilator vor: Der Dyson HushJet Mini Cool sorgt für leistungsstarke, leise und schnelle Kühlung

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Köln (ots)

Kompakt, ultraschlank, leicht, langlebig und entwickelt für überall

Dyson bringt seinen ersten tragbaren Mini-Ventilator auf den Markt: den HushJet Mini Cool. Der multifunktionale Ventilator wurde entwickelt, um überall verwendet zu werden - ob in der Hand, auf dem Schreibtisch oder als tragbares Gerät. Mit nur 212 Gramm - so leicht wie ein durchschnittliches Smartphone - und einer langen Akkulaufzeit mit bis zu 6 Stunden Betriebszeit[1] liefert der Ventilator schnelle, leistungsstarke Kühlung, ganz gleich, wo man ist. Der extrem schnelle HushJet Luftstrom erzeugt Geschwindigkeiten von bis zu 25 m/s[2]. Der Motor dreht sich mit bis zu 65.000 U/min. Mit fünf variablen Luftstromgeschwindigkeiten plus Boost-Modus eröffnet der Dyson HushJet Mini Cool unterschiedliche Intensitäten - von sanftem Luftstrom beim Arbeiten bis zu kraftvoller Erfrischung in der brütenden Hitze.

Jake Dyson, Chief Engineer: "Seit 2009 forschen wir unermüdlich an Aerodynamik und Luftstrom. Wir haben Luftströmung optimiert, Turbulenzen reduziert und Kühltechnik verfeinert. Der HushJet Mini Cool ist das Ergebnis dieser Reise: leistungsstarker Luftstrom, entwickelt für das Leben unterwegs - indem er unsere erstklassige Kühltechnologie aus dem Zuhause für das Handformat bringt."

Dyson und die Zahl 38

Bei Dyson bedeutet 38 Millimeter ein ganz besonderes Maß. Es verkörpert die Dyson DNA: Dinge kleiner, leichter und leistungsfähiger machen. Der Durchmesser ist etwa so breit wie das Zifferblatt einer Armbanduhr, aber auch dem Dyson Supersonic Haartrockner, dem Dyson PencilVac und jetzt dem HushJet Mini Cool.

HushJet Luftprojektion für leistungsstarke, leise und schnelle Kühlung

Die einzigartige HushJet Luftprojektion ist entwickelt worden, um schnell zu kühlen und die Leistung in den heißesten Momenten des Lebens zu bewahren. Am Spielfeldrand, im Büro, in der Bahn oder auf einem Sommerfestival - der HushJet Mini Cool stellt sicher, dass man stets einen kühlen Kopf behält.

Akustik ist bei Dyson genauso wichtig wie Leistung. Die einzigartige HushJet Düse ist für geräuscharmen Komfort entwickelt und reduziert Turbulenzen und Lärm. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke, leise und schnelle Kühlung.

Holly Holmes, CMF (Colour, Material & Finish)-Design Managerin bei Dyson: "Mit dem Dyson HushJet Mini Cool wollten wir Oberflächen schaffen, die Emotionen und Kontext hervorrufen. Kräftige Kontraste für Selbstbewusstsein, tiefe Töne für Raffinesse und sanfte Farbtöne für Ruhe. Es geht darum, Technik in etwas Persönliches zu verwandeln."

Der Dyson HushJet Mini Cool kommt in drei Farbvarianten:

Cobalt/Blau: Dyson mischt Kobalt- mit Tintenblau und fängt damit die Dualität des Stadtlebens ein - lebendig und kühn, zugleich elegant und gefasst.

Dyson mischt Kobalt- mit Tintenblau und fängt damit die Dualität des Stadtlebens ein - lebendig und kühn, zugleich elegant und gefasst. Karneol/Rot: Karneol ist eine lebendige Neuentwicklung des klassischen Dyson Rots, das mit mattem Finish und Himmelblau zum Leben erwacht und Frische sowie Kühle ausstrahlt.

Karneol ist eine lebendige Neuentwicklung des klassischen Dyson Rots, das mit mattem Finish und Himmelblau zum Leben erwacht und Frische sowie Kühle ausstrahlt. Ceramic Pink/Roségold: Inspiriert von Perlmutt verbindet ein sanft getöntes Weiß mit zartem Rosé-Hauch Ruhe und Wärme - wie das innere Leuchten einer Perlmuttmuschel.

Zubehör

Der Dyson HushJet Mini Cool kommt vollständig ausgestattet mit einer farblich passenden Halshalterung, Tisch-Ladestation, USB-C-Ladekabel und einem Reisebeutel. Eine Auswahl an Zusatzkomponenten ermöglicht noch mehr Individualisierung: eine Universalhalterung zum Befestigen an Kinderwagen und anderen Objekten sowie einem Grip Clip, mit dem sich der Ventilator sicher an Taschenriemen oder Jacken befestigt lässt.

Verfügbarkeit

Der Dyson HushJet Mini Cool wird Ende April/Anfang Mai auf dyson.de sowie in allen Dyson Stores für 99 EUR (UVP) erhältlich sein, ein genaues Datum wird in Kürze bekannt gegeben. Um keine Updates zu verpassen, können sich Interessierte hier für den Dyson Newsletter anmelden.

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Auf einen Blick

Luftstromleistung : Extrem schneller HushJet Luftstrom mit bis zu 25 m/s[2]

: Extrem schneller HushJet Luftstrom mit bis zu 25 m/s[2] Motor: Bürstenloser Gleichstrommotor mit bis zu 65.000 U/min

Bürstenloser Gleichstrommotor mit bis zu 65.000 U/min Luftstromverteilung: Einzigartige HushJet Düse für einen fokussierten, leisen Luftstrom und reduzierte Turbulenzen; leiseres Klangprofil mit reduzierten Hochfrequenzgeräuschen.

Einzigartige HushJet Düse für einen fokussierten, leisen Luftstrom und reduzierte Turbulenzen; leiseres Klangprofil mit reduzierten Hochfrequenzgeräuschen. Akustik: 72,5 dBA im Boost-Modus, 68 dBA bei Stufe 5, 52 dBA bei Stufe 1

72,5 dBA im Boost-Modus, 68 dBA bei Stufe 5, 52 dBA bei Stufe 1 Ventilator-Modi: 5 variable Luftstromgeschwindigkeiten plus Boost-Modus

5 variable Luftstromgeschwindigkeiten plus Boost-Modus Verwendungsmodi: Verwendungsmodi: Handgerät, tragbar, Tischgerät

Verwendungsmodi: Handgerät, tragbar, Tischgerät Akku und Aufladung: Wiederaufladbarer integrierter Akku mit bis zu 6 Stunden Laufzeit[1] mit einer einzigen Ladung. (5000 mAh Akkukapazität)

Wiederaufladbarer integrierter Akku mit bis zu 6 Stunden Laufzeit[1] mit einer einzigen Ladung. (5000 mAh Akkukapazität) Aufladung: USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Mit USB-C-Ladung an der Rückseite des Geräts kann der Ventilator in nur 3 Stunden vollständig aufgeladen werden.

USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Mit USB-C-Ladung an der Rückseite des Geräts kann der Ventilator in nur 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Gewicht: 212 g

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[1] Bei Luftstromgeschwindigkeit 1

[2] Im Boost-Modus, bei einem Abstand von 10 cm zum Luftauslass

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