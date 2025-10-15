Hilker Consulting

Neues Buch: "AI Leadership Excellence: KI für Führungskräfte": Dr. Claudia Hilker zeigt den Weg zur KI-Transformation mit Praxistipps, Best Practices und strategischem Leitfaden

Leverkusen

Viele Führungskräfte wissen, dass KI wichtig ist - aber nicht, wo sie anfangen sollen. Dr. Claudia Hilker, Geschäftsführerin von Hilker Consulting, schließt diese Lücke mit ihrem neuen Buch "AI Leadership Excellence: KI für Führungskräfte". Das Werk zeigt Entscheidern konkrete Wege zur erfolgreichen KI-Transformation.

KI-Transformation mit erprobtem Erfolgsmodell

Dr. Claudia Hilker, promovierte KI-Expertin und ehemalige Marketing-Professorin, verbindet über zwei Jahrzehnte Beratungserfahrung und zehn Jahre KI-Erfahrung mit innovativen Bildungskonzepten. Hilker Consulting hat bereits über 500 KI-Transformationsprojekte umgesetzt und dabei Effizienz- und Produktivitätssteigerungen für Unternehmen erzielt.

"Künstliche Intelligenz ist nicht mehr die Zukunft - sie ist die Gegenwart. Unternehmen, die jetzt handeln, sichern sich Wettbewerbsvorteile", erklärt Dr. Hilker. "Unser KI-Programm hat bereits zahlreiche Unternehmen erfolgreich durch die KI-Transformation geführt."

Das Beratungsunternehmen bietet das Spektrum der KI-Transformation: von der strategischen Konzeption über die technische Implementierung bis zur Qualifizierung von Fachkräften.

Staatlich anerkannte KI-Ausbildung mit umfangreichen Fördermöglichkeiten

Die KI-Akademie von Hilker Consulting bietet staatlich zugelassene Fernstudiengänge (ZFU-/AZAV-zertifiziert) und Masterclasses auf Hochschulniveau. Dazu zählen Programme für den freien Markt, den ZFU-Fördermarkt sowie Angebote über die Bundesagentur für Arbeit mit 100 Prozent AZAV-Förderung für Arbeitssuchende gemäß Qualifizierungschancengesetz.

Mit Förderungsmöglichkeiten von bis zu 100 Prozent ermöglicht das Unternehmen Fach- und Führungskräften sowie Selbstständigen den Zugang zu KI-Qualifikationen.

Wachsender Bedarf an KI-Kompetenz

Die Nachfrage nach KI-Kompetenz ist nach Branchenangaben in den letzten zwölf Monaten deutlich gestiegen. Investitionen in KI-Fähigkeiten können entscheidende Wettbewerbsvorteile schaffen.

Buchverfügbarkeit

Das Buch " AI Leadership Excellence: KI für Führungskräfte" ist über Amazon erhältlich.

Zudem verschenkt Dr. Claudia Hilker das Buch: " AI Leadership Excellence: KI für Führungskräfte" an Führungskräfte kostenfrei. Nur die Portokosten sind zu übernehmen.

Über Dr. Claudia Hilker

Dr. Claudia Hilker ist KI-Unternehmensberaterin, Bestseller-Autorin, KI-Speaker und Dozentin. Sie macht komplexe KI-Themen für Unternehmen praktisch nutzbar. Ihre Mission: Organisationen sowie Fach- und Führungskräfte optimal auf die digitale Zukunft vorzubereiten mit KI-Beratung, Führungskräfte-Training, KI-Vorträgen und Umsetzung.

Über Hilker Consulting GmbH

Hilker Consulting ist eine KI-Beratung mit KI-Akademie im DACH-Raum. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der digitalen Transformation durch KI-Strategien, praxisorientierte Weiterbildung und maßgeschneiderte Implementierungen.

