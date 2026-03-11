Dyson GmbH

James Dyson Award 2026: Problemlöser*innen von morgen gesucht

Der internationale Design- und Ingenieur-Wettbewerb James Dyson Award, der bereits über 400 Erfindungen unterstützt hat, öffnet heute seine Bewerbungsphase für 2026. Der Award lädt angehende Designer*innen und Ingenieur*innen aus 28 Ländern und Regionen ein, ihre Ideen einzureichen, die Probleme und Herausforderungen im Alltag lösen.

Ausgewählte Einreichungen werden von nationalen Jurys aus Design- und Engineering-Expert*innen sowie Dyson-Ingenieur*innen bewertet. Nationale Gewinner*innen erhalten 5.000 £, bzw. 5.770 EUR und die Chance, sich auf der internationalen Bühne zu zeigen. James Dyson wählt die globalen Gewinner*innen, die mit 30.000 £, bzw. 34.600 EUR und dabei unterstützt werden, ihre Erfindungen auf das nächste Level zu heben.

Die Gewinner*innen erhalten Medienaufmerksamkeit, internationale Anerkennung und die Plattform, ihre Erfindungen zur Marktreife zu bringen.

"Ich habe den James Dyson Award ins Leben gerufen, um angehende Entwickler*innen zu unterstützen - junge Menschen, die sich darauf konzentrieren, die Probleme in der Welt zu lösen, statt nur über sie zu sprechen. Es ist inspirierend zu sehen, wie viele brillante Ideen von jungen Designer*innen und Ingenieur*innen entstehen. Viele von ihnen bauen inzwischen ihre eigenen Unternehmen auf und bringen ihre Problemlösungsideen auf der ganzen Welt auf den Markt. Ich freue mich darauf, dieses Jahr die Einreichungen bewerten zu dürfen." - James Dyson, Gründer und Chefingenieur

Die Sieger des James Dyson Award 2025

2025 feierte der James Dyson Award sein 20-jähriges Bestehen - mit einem Rekord: über 2.100 eingereichte Erfindungen von jungen Ingenieur*innen weltweit. Die eingereichten Projekte boten innovative Lösungen für Gesundheitsscreening, Hausmüll und Katastrophenhilfe.

Der internationale Nachhaltigkeitspreis ging an WaterSense, ein autonomes Wasserqualitäts-Überwachungssystem. Erfunden von Filip Budny aus Polen, Doktorand auf dem Gebiet der Nanotechnologie, an der Technischen Universität Warschau, ersetzt WaterSense manuelle Stichprobenentnahmen. Das Gerät misst eigenständig und in Echtzeit die Wasserqualität von Flüssen und Seen, um eine frühzeitige Erkennung von Wasserverunreinigungen zu ermöglichen.

"Der Award hat unsere Mission weltweit bestätigt und neue Türen für Partnerschaften, Pilotprojekte und Gespräche in Europa und darüber hinaus geöffnet." - Filip Budny

Den internationalen Medizinpreis erhielt OnCue, eine intelligente Tastatur für Menschen mit Parkinson. Die italienische Produktdesignerin Alessandra Galli, Absolventin der Technischen Universität Delft in den Niederlanden, hat mit OnCue ein System entwickelt, das haptische und visuelle Signale nutzt, um Motorsymptome zu lindern und Tippfehler zu reduzieren.

"Der Award bietet jungen Menschen echte Unterstützung, um ihre Projekte voranzubringen." - Alessandra Galli

Wie kann man teilnehmen

Einreichungen können ab sofort über die Website des James Dyson Award eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli 2026. Teilnahmeberechtigt sind Student*innen und Absolvent*innen der Fachrichtungen Design und Ingenieurwesen.

Die besten Beiträge lösen ein klares globales Problem, zeigen ein durchdachtes Design und beweisen Originalität sowie technische Machbarkeit.

Alle Details, Bildmaterial sowie weiterführende Informationen finden Sie unter diesem Link.

