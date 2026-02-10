Engel & Völkers GmbH

Engel & Völkers erhält Bestnote als "Fairster Immobilienmakler"

Hamburg (ots)

Erneut "Sehr gut" für Fairness: Engel & Völkers in aktueller Kundenstudie von Focus Money ausgezeichnet

Spitzenplatz im Langzeitvergleich: Kontinuierlich exzellente Bewertungen sichern Bestnote auch im 5-Jahres-Vergleich

Engel & Völkers ist im Rahmen der Benchmarkstudie "Fairness von Immobilienmaklern 2026" erneut mit der Bestnote ausgezeichnet worden. In der jährlichen Analyse des Wirtschaftsmagazins Focus Money sind Kundenbewertungen in den Kategorien Service, Kommunikation, Leistungsqualität, Beratung und Preis-Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend. Kontinuierlich hervorragende Beurteilungen sichern Engel & Völkers auch im 5-Jahres-Ranking die Gesamtnote "Sehr gut", was nur einem Viertel der bewerteten Maklerunternehmen gelang.

"Die wiederholte Auszeichnung als fairster Immobilienmakler unterstreicht unsere konsequente Kundenorientierung in der Beratung", sagt Till-Fabian Zalewski, CEO D-A-CH von Engel & Völkers. "Wir sind stolz auf das Prädikat und fühlen uns diesem hohen Anspruch verpflichtet. Auch künftig setzen wir alles daran, erstklassige Beratung und technologischen Fortschritt so zu vereinen, dass für unsere Kundinnen und Kunden ein einzigartiger Mehrwert entsteht."

Die repräsentative Studie "Fairness von Immobilienmaklern" wird seit 2015 jährlich vom Kölner Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue im Auftrag von Focus Money durchgeführt. Grundlage der Auswertung im Jahr 2026 waren 3.320 Kundenurteile zu insgesamt 37 großen, in Deutschland tätigen Maklerunternehmen. Die detaillierten Ergebnisse sind in der Ausgabe 06/26 von Focus Money veröffentlicht.

Über Engel & Völkers:

Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.com

Original-Content von: Engel & Völkers GmbH, übermittelt durch news aktuell