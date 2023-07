Oktay Cömertler

Oktay Cömertler: Die Balance zwischen unternehmerischem Erfolg und abenteuerlichen Unternehmungen

Obwohl viele Unternehmer davon überzeugt sind, müssen sie nicht immer vor Ort sein und all ihre Freizeit opfern, damit die Abläufe in ihrer Firma funktionieren: Um diese These zu stützen, plant Oktay Cömertler, erfolgreicher Jungunternehmer aus Koblenz, in den nächsten Wochen die Besteigung des Kilimandscharo. Die Geschäftsbetriebe seines Abbruch- und Recyclingunternehmens, der Van den Berg Gruppe, und der CO Consulting Beratung, seiner Consultingagentur für Bau- und Handwerksunternehmen, werden zwischenzeitlich ohne sein Zutun ungestört weiterlaufen.

Unternehmer Oktay Cömertler: "Mit der Aktion wollen wir vor allem zeigen, dass sich Unternehmer durchaus Zeit für sich, ihre Familie und ihre Hobbys nehmen können. Sind die Prozesse und Strukturen entsprechend aufgebaut, läuft das Geschäft schließlich auch dann, wenn der Chef einmal nicht anwesend ist und in alle Abläufe eingreift. Dementsprechend groß ist unsere Vorfreude auf die bevorstehende 14-tägige Expedition, für die wir bereits seit sechs Monaten trainieren."

In Vorbereitung auf seine Besteigung des Kilimandscharos hat Oktay Cömertler medizinischen Rat von Dr. Matthias aus Koblenz eingeholt, der bereits zweimal den Berg bestiegen hat. Die Vorbereitung auf die Besteigung, sowohl physisch als auch mental, steht im Einklang mit seinem Ansatz, sich Herausforderungen zu stellen und stets zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

Neben seiner Rolle in der Van den Berg Gruppe bietet Cömertler auch Beratungsdienste an, um andere Unternehmer zu unterstützen. Er konzentriert sich dabei auf die Optimierung von Geschäftsprozessen und unterstützt Geschäftsführer dabei, ihr Unternehmen so zu führen, dass auch Zeit für das Privatleben bleibt. Das stellt er mit dieser Reise unter Beweis.

"Die Besteigung des Kilimandscharo ist allerdings erst der Anfang: Auch künftig möchte ich anderen Unternehmern helfen und sie dazu inspirieren, mehr Zeit für ihre Familien zu finden. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, sich nicht ausschließlich auf die Arbeit zu konzentrieren - und dass das auch überhaupt nicht notwendig ist", erklärt Oktay Cömertler.

Über Oktay Cömertler:

Oktay Cömertler ist der Gründer und Geschäftsführer der CO ConsultingBeratung. Mit dieser haben sie sich auf die Unterstützung von Bau- und Handwerksunternehmen spezialisiert. Durch gezieltes Marketing unterstützen sie diese dabei, sich am Markt zu positionieren und so qualifizierte Fachkräfte von sich zu überzeugen. Darüber hinaus schaffen sie klare Strukturen und Prozesse in den Unternehmen, um die Produktivität zu erhöhen. Zusätzlich betreibt der Experte gemeinsam mit Francis Tonleu mit der Van den Berg Gruppe ein erfolgreiches Abbruch- und Recyclingunternehmen. Mehr Informationen dazu unter: https://oktaycoemertler.com/

