Ausschreibung des Veltins-Lokalsportpreises geht in die heiße Phase

Einsendeschluss ist am 28. Februar 2023

Die Bewerbung für den Veltins-Lokalsportpreis geht in die heiße Phase: Die Beiträge in den Kategorien Wort, Bild und Online können noch bis zum 28. Februar 2023 eingesendet werden. Damit geht der einzige Medienpreis, der journalistisches Engagement im Lokalsport würdigt, in die 20. Auflage - ein Jubiläum, auf das die Jury des Veltins-Lokalsportpreises zu Recht stolz ist. Bereits zum 20. Mal werden im Jahr 2023 engagierte Lokalsport-Journalisten auf Initiative des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen und der Brauerei C. & A. Veltins für ihre herausragenden Arbeiten in verschiedenen Kategorien gewürdigt. Denn die Berichterstattung im Lokalsport ist stets ein Garant für die Leser-Blatt-Bindung. Immerhin haben der Sport und das zugehörige Vereinsleben nach wie vor einen festen Platz bei den Menschen. Umso wichtiger ist es, den Lokalsportjournalismus, der sich oftmals auch mit gesellschaftlichen und auch sozialen Themen rund um den Sport an der Basis beschäftigt, in den Fokus zu rücken.

Einsendung über Online-Portal bis Ende Februar möglich

Der Veltins-Lokalsportpreis übernimmt damit in bewährter Weise die Aufgabe, das Engagement im Lokalsportjournalismus zu würdigen. Angesprochen sind Redakteurinnen und Redakteure sowie Mitarbeitende lokaler und regionaler Zeitungen, die mit ihren Text-, Bild- und auch crossmedialen Beiträgen die attraktive Lokalsportberichterstattung garantieren. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 28. Februar 2023. Die Einsendung der Beiträge und Fotos ist digital über das Online-Bewerbungsportal unter www.lokalsportpreis.de/beitrag möglich. Bewertet werden die Einsendungen in den Kategorien Wort, Bild und Online von einer fünfköpfigen Jury. Dazu gehören: Ulrich Biene, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei C. & A. Veltins, Alfred Büllesbach, M.A. VISUM Agentur für Bildjournalismus und Fotodesign in München, Ralf Leineweber, Chefredakteur der Celleschen Zeitung, Andreas Dach, Ressortleiter Lokalsport des Remscheider General-Anzeigers sowie Professor Christof Seeger, Studiendekan Master Crossmedia Publishing & Management / Vertiefungsrichtung Sportkommunikation von der Hochschule der Medien in Stuttgart.

