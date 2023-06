DOSB New Media GmbH

#ZusammenUnschlagbar: Sportdeutschland.TV ist Host Broadcast Partner der Special Olympics World Games Berlin 2023

München (ots)

Sportdeutschland.TV ist offizieller Host Broadcast Partner der Special Olympics World Games Berlin 2023, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung. Als einziger Anbieter übertragt die Streaming Plattform ausnahmslos alle produzierten Live-Inhalte inklusive der Eröffnungsfeier mit deutschem Kommentar, zehn Single Sports Feeds je nach Veranstaltungstag und der Abschlussfeier.

"Wir als DOSB New Media GmbH sind stolz, dieses tolle sportliche und vor allem gesellschaftlich relevante Event auf unserer Plattform Sportdeutschland.TV zu übertragen", so Björn Beinhauer, CEO DOSB New Media. "Seit unserer Gründung stehen wir für die gesamte Welt des Sports. Wir freuen uns auf neun Tage dieses bunten, internationalen Events."

Die Special Olympics World Games Berlin 2023 sind das größte Multi-Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen in München 1972. 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten in 26 Sportarten und zwei Demonstrationssportarten vom 17. bis zum 25. Juni miteinander an.

Veranstaltet wird das Event durch die Special Olympics International (SOI) mit der Vision durch die verbindende Kraft des Sports mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung zu erwirken.

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell