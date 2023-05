DOSB New Media GmbH

Sportdeutschland.TV übertragt alle Spiele der EHF Beach Handball Euro 2023 LIVE, EXKLUSIV und KOSTENLOS

Sportdeutschland.TV übertragt alle Spiele der EHF Beach Handball Euro 2023 LIVE, EXKLUSIV und KOSTENLOS in Deutschland.

Sportdeutschland.TV zeigt vom 24.06. bis zum 28.06. alle Spiele der EHF Beach Handball Euro 2023 der Männer und Frauen - live und kostenlos. Damit läuft das Highlight der Beach Handball-Saison in Deutschland exklusiv beim Streaming Anbieter der DOSB New Media GmbH. Ausgetragen wird das Top-Event in Nazaré, Portugal.

Sportdeutschland.TV übertragt durchgängig alle vier Courts und sichert den Fans ein lückenloses Streaming Angebot. Während 32 Teams aus 16 Nationen um den Titel kämpfen, sind die Blicke hierzulande vor allem auf das Deutsche Damen-Team gerichtet. Die Beach-Nationalmannschaft der Frauen gehen als Titelverteidigerinnern ins Turnier in Portugal und sind dank einer Serie von 25 ungeschlagenen Spielen große Favoriten auf den Sieg.Fans in Deutschland sind auf Sportdeutschland.TV kostenlos an allen fünf Tagen des Turniers nah am Geschehen. "Wir freuen uns diesen tollen Sport auf unserer Plattform zu präsentieren und ihn für unsere Userinnen und User auf Sportdeutschland.TV frei zugänglich zu machen", so Geschäftsführer Björn Beinhauer.

Wie gewohnt sind die kompletten Livestreams aller vier Courts im Nachgang on Demand abrufbar. Des Weiteren gibt es für die User Highlights der deutschen Spiele auf Sportdeutschland.TV und dem neuen YouTube-Kanal SDTV.Handball.

Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:

24. Mai 2023, 11:00 Uhr: Deutschland - Frankreich (Frauen)

24. Mai 2023, 14:00 Uhr: Deutschland - Schweiz (Männer)

24. Mai 2023, 15:00 Uhr: Italien - Deutschland (Frauen)

24. Mai 2023, 18:00 Uhr: Rumänien - Deutschland (Männer)

25. Mai 2023, 12:00 Uhr: Dänemark - Deutschland (Männer)

25. Mai 2023, 13:00 Uhr: Deutschland - Dänemark (Frauen)

Alle Übertragungen finden Sie unter: https://sportdeutschland.tv/ehfbeacheuro23

