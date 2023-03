DOSB New Media GmbH

Sportdeutschland.TV sichert sich die Übertragungsrechte für die Eishockey-Weltmeisterschaften und Champions Hockey League

München (ots)

Der Online-Sportsender Sportdeutschland.TV sichert sich ab dem Jahr 2024 langfristig die exklusiven TV- und Streamingrechte an den Eishockey-Weltmeisterschaften. Eine entsprechende und langfristige Vereinbarung hat die DOSB New Media GmbH, Betreiberin von Sportdeutschland.TV, mit der Infront Sports und Media AG geschlossen. Zu dem Deal gehören auch die exklusiven Rechte an der Hockey Champions League, der Weltmeisterschaft Divison 1, sowie alle Spiele des renommierten Spengler Cups.

Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH: "Eishockey stand als Sportart schon lange auf unserer Wunschliste für Sportdeutschland.TV. Neben den internationalen Events im Handball, die wir ebenfalls noch langfristig zeigen, ist Eishockey mit dieser Vereinbarung zu einem unserer Top-Rechte geworden. Die besten Eishockeyspieler der Welt live auf Sportdeutschland.TV. Das hat nochmal eine neue Dimension für uns und unsere Ambitionen. Ziel ist es, das Portfolio im Eishockey in den nächsten Jahren deutlich auszubauen. Ich kann dem Eishockeyfan schon heute absolute Spitzenübertragungen mit bekannten, aber auch neuen Gesichtern versprechen."

Der Startschuss fällt mit dem Saisonstart der Champions Hockey League 2023/24. Ab diesem Zeitpunkt dürfen sich die Eishockeyfans mit der CHL auf den stärksten Vereinswettbewerb außerhalb der nordamerikanischen Profiliga NHL freuen. Für die besonderen WM-Momente auf Sportdeutschland.TV sollen dann der deutsche Superstar Leon Draisaitl oder der amtierende "NHL-Rookie of the Year" Moritz Seider sorgen.

