Alle Spiele live: Sportdeutschland.TV zeigt die Handball-WM der Männer mit Handball-Ikone Stefan Kretzschmar als Experten

Am 11. Januar startet die Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Polen und Schweden. Sportdeutschland.TV zeigt als einzige Plattform in Deutschland alle 112 Spiele der IHF Men's World Championshiplive und davon über 80 Spiele exklusiv. Wie schon bei der Europameisterschaft 2022 kommentieren mit Handball-Ikone Stefan Kretzschmar und "der Stimme des Handballs" Karsten Petrizka zwei absolute Hochkaräter ausgewählte Topspiele und Spieltagskonferenzen. Viele weitere Partien und Konferenzen werden von bekannten Handballkommentatoren wie Tobi Schimon, Sascha Staat und MaikThiele begleitet. Mit dem verletzten Nationspieler Timo Kastening und der Ex-Nationalspielerin Ina Großmann sind weitere Experten am Start.

Für den Preis von 15 Euro bietet Sportdeutschland.TV, der Online-Sportsender der DOSB New Media GmbH, einen digitalen Turnierpass an. Dieser ermöglicht es dem Zuschauer alle Spiele, auch die Partien des DHB-Teams, live und auf Abruf zu verfolgen. Zugang zu Einzelspiele können die Handball-Fans zum Preis von 4 Euro erwerben.

Neben den Liveübertragungen findet der User auf Sportdeutschland.TV wie gewohnt auch frei abrufbare Highlights und Hintergrundberichte zum Turnier.

Auch Eurosport zeigt wieder bis zu 18 Spiele der IHF Men's World Championship im Free-TV.

"Mit der Handball-Weltmeisterschaft starten wir mit direkt mit einem absoluten Highlight in das neue Jahr", so DOSB New Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Die nächsten zwei Wochen versprechen absoluten Top-Handball auf Sportdeutschland.TV."

Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:

13. Januar 2023, 18:00 Uhr: Deutschland - Katar

15. Januar 2023, 18:00 Uhr: Deutschland - Serbien

17. Januar 2023, 18:00 Uhr: Deutschland - Algerien

Weitere Termine:

29. Januar 2023, 20:30 Uhr: Finale

Alle Übertragungen finden Sie unter: https://sportdeutschland.tv/handball-maenner-wm-2023

Über Sportdeutschland.TV:

Sportdeutschland.TV ( www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter.

