Handball-Europameisterschaft der Frauen 2022: Alle Spiele live und exklusiv auf Sportdeutschland.TV

Am 04. November startet die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro. Sportdeutschland.TV, der Online-Sender der DOSB New Media, zeigt alle 47 Spiele live und exklusiv.

Nach dem Erfolg der Frauen bei der Fußball Europameisterschaft im Juli diesen Jahres, wollen nun die Deutschen Handballerinnen Sportfans im ganzen Land begeistern.

"Ich habe einfach einen Traum: Für Deutschland eine Medaille holen. Nach wie vor finde ich es geil, mit dem Adler auf der Brust für mein Land aufzulaufen" sagt die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft Emily Bölk, im Interview mit Bock auf Handball.

Begleitet wird die EM auf Sportdeutschland.TV von Kommentator Tobias Schimon sowie der 41-fachen Ex-Nationalspielerin Ina Großmann, die als Expertin fungiert.

Wie gewohnt zeigt Sportdeutschland.TV nach Abpfiff alle Partien als Aufzeichnung auf der Plattform. Abgerundet wird das Angebot durch Interviews sowie Highlights der Spiele, die sowohl auf Sportdeutschland.TV als auch auf den Social-Media-Kanälen des Online-Sportsenders zu sehen sein werden.

Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:

Samstag, 05.11., 20:30 Uhr: Polen - Deutschland

Montag, 07.11., 18:00 Uhr: Deutschland - Montenegro

Mittwoch, 09.11., 20:30 Uhr: Deutschland - Spanien

Weitere Termine:

Sonntag, 20.11., 17:30 Uhr: Finale

Alle Live-Übertragungen und Videos auf Abruf finden Sie auf:

https://sportdeutschland.tv/handball-em-frauen-2022

Über Sportdeutschland.TV:

Sportdeutschland.TV ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform hat das Ziel, die gesamte Vielfalt des deutschen Breiten- und Leistungssports abzubilden. Als größte Bewegtbildplattform des deutschen Sports überträgt sie jährlich über 10.000 Livestreams in mehr als 70 Sportarten. Dazu gehören unter anderem über 40 Bundesligen und 300 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften - ein Angebot, welches von Jahr zu Jahr weiter anwächst.

