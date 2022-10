DOSB New Media GmbH

DOSB New Media verlängert Vertrag mit SportA - Sportdeutschland.TV bleibt Partner von 37 deutschen Spitzenverbänden

Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV, verlängert den Vertrag mit SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, um weitere zwei Jahre bis einschließlich 2024. Der Online-Sportsender sichert sich somit die Übertragungsrechte an über 300 Deutschen Meisterschaften pro Jahr.

Mittlerweile sind Events und Wettbewerbe von 37 Verbänden Bestandteil der seit 2018 bestehenden Vereinbarung zur Sublizensierung. Insgesamt fallen über 100 Bundesligen sowie weitere nationale und internationale Veranstaltungen, welche in Deutschland stattfinden, in den Vertrag zwischen der DOSB New Media und der SportA. Alle Events zeigt Sportdeutschland.TV in voller Länge exklusiv bzw. co-exklusiv im Falle einer Berichterstattung durch ARD und ZDF.

Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH: "Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit SportA verlängern konnten. Die wiederholte Verlängerung des seit 2018 bestehenden Vertrags zeigt, dass wir einer der wichtigsten Partner für den deutschen Sport sind. Mit einer neuen Strategie wollen wir die Übertragungen der Deutschen Meisterschaften zu einem besonderen Erlebnis machen."

Wie gewohnt werden ARD, ZDF sowie die Dritten Programme der ARD in Form von Liveübertragungen oder Highlights von einer Vielzahl nationaler Events berichten. Fans und Verbände dürfen sich also auf eine umfangreiche Berichterstattung ihrer Sportart freuen.

Über Sportdeutschland.TV:

Sportdeutschland.TV ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform hat das Ziel, die gesamte Vielfalt des deutschen Breiten- und Leistungssports abzubilden. Als größte Bewegtbildplattform des deutschen Sports überträgt sie jährlich über 10.000 Livestreams in mehr als 70 Sportarten. Dazu gehören unter anderem über 40 Bundesligen und 300 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften - ein Angebot, welches von Jahr zu Jahr weiter anwächst.

