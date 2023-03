Andrea von Harten

Andrea von Harten: Personal Branding als Erfolgsgrundlage für Immobilienmakler

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Angesichts der gegenwärtigen Immobilienkrise zeigen sich viele Makler über ihre Zukunftsaussichten besorgt. Doch wie ernst ist die Situation wirklich? Als erfahrene Immobilienmaklerin unterstützt Andrea von Harten ihre Berufskollegen dabei, eine unverwechselbare Marke aufzubauen und den kommenden Jahren dank zielgerichteter Maßnahmen trotz schwieriger Zeiten positiv entgegenblicken zu können. Hier erfahren Sie, wie sie dabei vorgeht, welche Probleme sie löst und warum Personal Branding für Immobilienmakler unerlässlich ist.

Mittlerweile hat sich der Immobilienmarkt verstärkt in den digitalen Raum verschoben, wobei viele Immobilienmakler Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram nutzen, um ihre Objekte einem breiteren Publikum zu präsentieren. Ein weiterer Aspekt der Digitalisierung sind die vermehrt angebotenen Online-Besichtigungen, die es Interessenten ermöglichen, sich die Objekte in Echtzeit anzusehen und sich besser zu informieren. Trotz dieser Vorteile gibt es viele Herausforderungen im Geschäftsbereich der Makler. Gerade in der gegenwärtigen Krise zeigt sich, dass einige von ihnen äußerst erfolgreich sind - während andere Schwierigkeiten haben, ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Doch woran liegt das? "Der zwischenmenschliche Kontakt spielt eine entscheidende Rolle beim Verkauf einer Immobilie. Früher kam der Makler nach dem Händeschütteln mit seinen Kunden ins Gespräch. Heutzutage jedoch möchten die Kunden vor dem ersten Kontakt bereits Informationen über den Makler erhalten und herausfinden, mit wem sie es zu tun haben", erklärt Andrea von Harten.

"Um Kunden im digitalen Raum zu gewinnen, reicht es nicht aus, dass der Makler seine Objekte nur bei Instagram anbietet. Vielmehr ist es wichtig, dass er auch seine Persönlichkeit auf der Plattform präsentiert. In diesem Zusammenhang spielt das Personal Branding eine entscheidende Rolle", führt die Immobilienmaklerin weiter aus. Nachdem sie ihren Dienst als Marineoffizierin der Bundeswehr beendet hatte, erzielte Andrea von Harten schnell und dauerhaft große Erfolge in der Immobilienbranche. Einer der wichtigsten Gründe dafür: Sie setzte von Beginn an erfolgreich auf die sozialen Medien, um ihre Kunden zu erreichen. Heute betreut sie ihre Klienten von ihrem Büro in der Hamburger HafenCity aus und berichtet auf ihrem Instagram-Account regelmäßig von ihrer Arbeit. Ihre Social-Media-Aktivitäten brachten sie ins Rampenlicht und führten dazu, dass sie von RTL ZWEI als Immobilienexpertin für die Sendung "Mieten Kaufen Live" engagiert wurde. Inzwischen teilt Andrea von Harten ihre Erfahrungen und Kenntnisse über den Aufbau einer Personal Brand in Form von Coachings auch mit anderen Maklern.

Die größten Probleme von Immobilienmaklern - und wie Andrea von Harten sie löst

Viele Makler stehen nach den ersten Jahren im Geschäft vor der Herausforderung, den nächsten Schritt zu gehen und auf die nächste Ebene zu gelangen. Zwar haben sie bereits Erfahrung im Finden und Verkaufen von Objekten, aber es fehlt ihnen oft an einer starken Präsenz in den sozialen Medien. Sie erkennen, dass eine solide Präsenz in den sozialen Medien ihnen dabei helfen kann, ihre Person und ihr Geschäft breiter aufzustellen. "Diese Erkenntnis hat auch zu einem gesteigerten Interesse an meinem Coaching geführt: Aufgrund meines erfolgreichen Instagram-Auftritts haben mich andere Makler darauf angesprochen, wie ich das mache. Ich habe meine Tipps zunächst kostenfrei weitergegeben, bevor ich mich dazu entschloss, ein professionelles Coaching anzubieten", verrät Andrea von Harten.

Viele Immobilienmakler nutzen ihre Social-Media-Kanäle wie Immobilien-Magazine, auf denen zahlreiche Häuser gezeigt werden. Doch oft fehlt es an einer Person, die als Ansprechpartner fungiert - meist wird nicht einmal der Name des Maklers genannt. Diese unpersönliche Präsentation schafft wenig Vertrauen bei potenziellen Käufern und Eigentümern, was dazu führen kann, dass sie auf eine Kontaktaufnahme verzichten. "In meinem Coaching zeige ich Maklern, wie sie es richtig machen und ihre Präsenz auf den sozialen Medien mit einer starken Personal Brand verbessern können", erläutert die Immobilienexpertin und fügt hinzu: "Dabei geht es nicht nur um das Anbieten von Objekten, sondern auch um den Aufbau einer langfristigen Beziehung zu ihren Kunden."

So optimiert Andrea von Harten den Online-Auftritt von Immobilienmaklern

"Im ersten Schritt setze ich bei der Zielgruppe meiner Klienten an: Der Schlüssel zur erfolgreichen Präsentation auf den sozialen Medien liegt darin, dass sich der Makler zunächst bewusst macht, wen er mit seinen Inseraten erreichen möchte", erklärt Andrea von Harten. Einige Makler haben sich beispielsweise auf Offmarket-Immobilien spezialisiert, während andere das Luxus-Segment bedienen. Wenn man die Zielgruppe kennt, kann man auch herausfinden, auf welcher Plattform sie sich am liebsten aufhält, und sich auf diese konzentrieren.

"Im nächsten Schritt muss beantwortet werden: Was fühlt sich für mich richtig an?", verrät die Immobilienexpertin. Dies betrifft sowohl den Stil des Auftritts als auch die zeitlichen Möglichkeiten des Maklers. Wenn jemand bereits stark ausgelastet ist, kann er nicht an sechs von sieben Tagen der Woche auf Instagram posten. In diesem Fall könnte es sinnvoll sein, auf YouTube auszuweichen und dort alle drei Monate einen Beitrag zu erstellen. Aus diesem kann man wiederum Content generieren, um auch die anderen Kanäle zu bespielen. "Bei meinem Coaching stelle ich immer die individuelle Situation des Maklers in den Mittelpunkt und zeige auf, wie er seine Ziele auf den sozialen Medien erreichen kann", betont Andrea von Harten.

Sie wollen Ihre Online-Präsenz als Makler ebenfalls stärken und zuverlässig mehr Kunden für Ihre Immobilienangebote gewinnen? Dann melden Sie sich jetzt bei Andrea von Harten und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

Original-Content von: Andrea von Harten, übermittelt durch news aktuell