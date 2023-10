IGEFA SE & Co. KG

IGEFA SE erweitert ihren Standort in Memmingen

Im zweiten Halbjahr 2023 bündelt der Branchenführer an seinem oberschwäbischen Sitz die Kompetenzen zweier Niederlassungen.

Die Arndt GmbH & Co. KG freut sich als Mitgliedsunternehmen der igefa über einen Ausbau seiner Logistikflächen am Standort in Memmingen. Diese Vergrößerung wurde erforderlich, um die Verlagerung des Standortes München nach Memmingen zum 01.11.2023 zu ermöglichen. Die Entscheidung für den Umzug traf das Unternehmen, da der bisherige Standort in München-Allach ab 2024 von einem Gewerbe- zu einem Wohngebiet umgebaut werden soll. Der logistisch wichtige Standort in München wird jedoch keineswegs aufgegeben, sondern bleibt als Hub weiterhin erhalten. Von diesem Hub aus beliefern die igefa-Servicefahrer die Münchener Kund:innen wie gewohnt zuverlässig und pünktlich.

Schon vor Jahrzehnten haben sich die Arndt München und Arndt Memmingen als starke Marke einen guten Namen in der Region gemacht. Der einstige Hygienefachgroßhandel hat sich heute zu einem allumfassenden Versorgungsspezialisten für das Gesundheitswesen, das Gastgewerbe, das Gebäudereiniger-Handwerk sowie für institutionelle, Gewerbe- und Industriekunden entwickelt. "Wir investieren in Memmingen für eine noch stärkere Spezialisierung auf die Branchenbedürfnisse und die damit verbundenen Anforderungen an eine umfassende Warenverfügbarkeit", bekräftigen die beiden Vorstände Jens Braasch und Wolfgang Reißner.

Dank des neuen Hubs, des firmeneigenen Fuhrparks und eines modernen Logistikkonzepts bleibt die Dienstleistungs- und Warenversorgung im Raum München in der typischen, gewohnt hohen igefa-Qualität erhalten. Sogar die Ansprechpartner:innen im Außendienst bleiben unverändert zuständig.

Damit beweist die igefa auch in herausfordernden Zeiten einmal mehr, dass sie als Handels-, Service- und Logistikpartner für Unternehmen jederzeit zukunftsweisende und verlässliche Lösungen für ihre Kund:innen bereitstellen kann.

